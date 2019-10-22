Готовят к изданию книгу, которая объединяет украинцев, французов и чехов

Киевский отрывок Реймсского Евангелие связывают с дочерью Ярослава Мудрого Анной, но историки не нашли никаких подтверждений этой гипотезы Фото: st-sophia.org.ua

В Украине выдадут полное факсимиле Реймсского Евангелия. Книга считается древним памятником украинского языка. Увидит свет в рамках проекта "Возвращаем в Украину культурное наследие".

Сам проект имеет целью издание максимально приближенных к оригиналу и понятных современным людям украинских средневековых рукописей, хранящихся за пределами страны, передает Украинская Радио.

"Таких рукописей на самом деле очень много, но не все исследователи имели к ним доступ. Они рассеяны по разным музеям, различным хранилищам разных стран. Уже было выдано Луцкое Евангелие, Луцкий Псалтырь, Холмске Евангелие, Лавришевское Евангелие, и в этом году мы представляем Реймсское Евангелие и Венский Октоих ", - рассказал заместитель директора по научной работе Национального заповедника "София Киевская" и редактор издания Вячеслав Корниенко.

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Исследователь отмечает, что Реймсское Евангелие - памятник украинско-чешско-французский. Кириллическая часть была создана в Киеве в XI в. Далее книга попала в Чехию, где в XIV в. к ней добавили часть глаголицы. Иногда рукопись связывают с дочерью Ярослава Мудрого - королевой Франции Анной, однако историки не находят этому подтверждений.

"Книга будет состоять из двух частей: само факсимильное издание рукописи, которое займет около 96 страниц, и исследования ученых, где будут проанализированы язык текста, отделка и история книги. Так читатели смогут не только ознакомиться с самой книгой, но и углубиться в ее историю" , - отмечает Вячеслав.

Диакон Григорий начал работу над Остромировым Евангелием 21 октября 1056-го. Книга считается одним из древнейших памятников старославянского и украинского письма.Ее готовили в Киеве для новгородского посадника Остромира и местного Софийского собора. Творцы использовали ныне утраченный оригинал на староболгарском языке.