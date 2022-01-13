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воскресенье, 16 января 2022 08:20

Горел и молчал: студент сжег себя в центре столицы

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Горел и молчал: студент сжег себя в центре столицы
Место самосожжения Яна Палаха в Праге. Сейчас там построили памятный знак. Фото:https://www.janpalach.cz

Чешский студент Ян Палах сжег себя на Вацлавской площади в Праге 16 января 1969 года. Протестовал против вторжения войск СССР на территорию Чехословакии. Умер от полученных ожогов. Через три месяца подожгли себя 25 чехов. Семь из них погибли.

Ян Палах был студентом специальности "история и политэкономия" философского факультета Карлова университета в Праге. В тот день вышел на Вацлавскую площадь в самом центре столицы тогдашней Чехословакии, подошел к почтовому ящику и бросил туда несколько писем. Затем поднялся площадью выше в Национальный музей, облил себя бензином и поджег.

Сумел пробежать несколько метров и упал. При этом не издал ни одного крика. В одном из присланных писем он написал, что после оккупации страны войсками Варшавского пакта его народ "оказался на краю безнадежности", поэтому решил протестовать, чтобы этим путем разбудить соотечественников.

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Ян Палах скончался в больнице спустя три дня после самосожжения. Его оплакивала вся страна. 25 января 1969 года похороны Палаха на кладбище Ольшаны превратились в политическую демонстрацию. Могила стала местом поклонения, каждый день туда приходили десятки человек. Через четыре года, 25 октября 1973, агенты Службы национальной безопасности выкопали останки Палаха, кремировали и отправили матери.

1991-го Палаха посмертно наградили чешским орденом Томаша Масарика первой степени. В демократической Чехии после Бархатной революции открыт памятник и памятную доску в его честь.

В Праге прошла многотысячная демонстрация чешских студентов 17 ноября 1989 года. Ее чешская полиция жестоко разогнала. Началась "Бархатная революция".

Представители власти встретились с лидером революционеров Вацлавом Гавелом, начались переговоры.Тот 26 ноября созывает митинг. На манифесты вышли 75% населения Чехословакии.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
16
января

Горел и молчал: студент сжег себя в центре столицы

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