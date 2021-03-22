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понедельник, 22 марта 2021 14:47

Гонгадзе похоронили возле церкви
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Похоронили Георгия Гонгадзе у Церкви Николая Набережного, которую покойный постоянно посещал. Православный каменный храм, принадлежал Украинской автокефальной православной церкви. Стоит недалеко от Днепр, на улице Григория Сковороды
Фото: zn.ua
Похоронили Георгия Гонгадзе у Церкви Николая Набережного, которую покойный постоянно посещал. Православный каменный храм, принадлежал Украинской автокефальной православной церкви. Стоит недалеко от Днепр, на улице Григория Сковороды.
Похоронили Георгия Гонгадзе у Церкви Николая Набережного, которую покойный постоянно посещал. Православный каменный храм, принадлежал Украинской автокефальной православной церкви. Стоит недалеко от Днепр, на улице Григория Сковороды.
Похоронили Георгия Гонгадзе у Церкви Николая Набережного, которую покойный постоянно посещал. Православный каменный храм, принадлежал Украинской автокефальной православной церкви. Стоит недалеко от Днепр, на улице Григория Сковороды.
Похоронили Георгия Гонгадзе у Церкви Николая Набережного, которую покойный постоянно посещал. Православный каменный храм, принадлежал Украинской автокефальной православной церкви. Стоит недалеко от Днепр, на улице Григория Сковороды.

На территории церкви Николая Чудотворца Набережного в Киеве 22 марта 2016 го похоронили журналиста Георгия Гонгадзе.

На церемонии присутствовали вдова Мирослава, дочери Соломия и Нана, близкие и коллеги журналиста.

"Семья планировала этот похороны давно. Брали разрешения и организовывали процесс. Тело Георгия находилось в морге более 15 лет. Из многих объективных и субъективных причин, в том числе, из-за длительного следствие и судебный процесс, мы не могли похоронить.

Только за 2 недели до похорон нам удалось снять с вещественных доказательств череп Георгия, который нашли после ареста генерала Алексея Пукача в месте, на которое он указал. Итак, настал момент, когда мы могли тело похоронить вместе с головой ", - рассказала Мирослава Гонгадзе.

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Провести в последний путь пришли ряд политиков. В общем попрощались несколько сотен человек.

"Родные Георгия Гонгадзе испытывают облегчение от того, что тело Георгия будет похоронен с достоинством, которого заслуживает каждый человек. С погребением Гии не прекращается дело Гонгадзе. Заказчики его убийства должны быть рано или поздно осуждены по закону. Утверждение свободы слова и демократии в Украине будет лучшей памятью о Георгии ", - сказал товарищ семьи Евгений Глибовицкий после погребения

16 сентября 2000 года Гонгадзе вечером вышел из дома, и больше не вернулся. Родственники, коллеги и политики начали бить тревогу. А руководство МВД и СБУ пытались запутать ход расследования, за вероятной причастности к событию первых лиц государства. К исчезновению могли быть причастны тогдашние президент Украины Леонид Кучма, глава Администрации Президента Владимир Литвин, министр внутренних дел Юрия Кравченко и глава СБУ Леонид Деркач.

Во время выступления в Верховной Раде 28 ноября 2000 года председатель Социалистической партии Александр Мороз назвал заказчиком убийства журналиста Кучму. В качестве доказательств включил запись аудиозаписи разговоров президента, которые сделал майор СБУ Николай Мельниченко. С 15 декабря начались акции протеста "Украина без Кучмы", в которых принимали участие 24 общественные организации и партии. Политический кризис завершилась Оранжевой революцией 2004-го.

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Дата
22
марта

Гонгадзе похоронили возле церкви

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