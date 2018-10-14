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понедельник, 15 октября 2018 11:10

Голову шпионки отдали в музей анатомии в Париже

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Голову шпионки отдали в музей анатомии в Париже
Танцовщица Мата Хари. Фото: https://gazeta.ua

В окрестностях Парижа за шпионаж в пользу Германии 15 октября 1917 года расстреляли голландскую танцовщиу Мата Хари. По мнению исследователей ее жизни и творчества, Мата Хари Хари начала работать на немецкую разведку в 1916 году.

Настоящее имя артистки - Маргарета Гертруда Зелле. Ее отец имел магазин шляпок в Нидерландах. Обанкротился и покинул семью. Девушку воспитал крестный отец. 19-летней она выходит замуж за вдвое старшего офицера Рудольфа Маклеода. Рудольфа отправляют служить на остров Ява в Индонезии. Маргарета увлекается местной культурой, учится танцевать. Разводится с мужем в 1905 году, после начала давать концерты под сценическим именем Мата Хари, что в переводе означает "глаз утра".

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Мата Хари переезжает в Париж. Нанимается в цирк наезницею. Тогда начинает выполнять восточные танцы. Особенно популярны номера "Заклинание Шивы", во время которого она постепенно раздевается. В Париже часто выступает перед военными, политиками, дипломатами. Расходует значительно больше, чем зарабатывает. Во время Первой мировой войны часто ездит через Испанию в Нидерланды. Французская контрразведка начинает подозревать, что Маргарета является немецкой шпионкой.

Маргарету обвинили в том, что передала немцам информацию, впоследствие которой погибли несколько дивизий - более 50 тыс. солдат. Ее приговорили к казни. Адвокат несколько раз подавал апелляцию. Шпионку расстреляли 15 октября 1917-го. От повязки на глаза отказалась. Попросила не привязывать ее к столбу. Ее тело было передано в анатомический театр, а голова забальзамирована и отдана в Музей анатомии в Париж, откуда пропала в 1954 году.

Подсчитали, что за время активной карьеры у Мата Хари было 104 любовника. После казни никто не забрал ее тело.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
15
октября

Голову шпионки отдали в музей анатомии в Париже

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