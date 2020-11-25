Голод - древнейшее и самое дешевое оружие - историк

Автор: Валерий Шмаков Историк Андрей Козицкий написал первый в Украине университетский учебник на тему геноцидов

В мировой истории издавна использовали голод для целенаправленного уничтожения людей

"Это самое древнее и самое дешевое оружие. До сих пор потенциально опасное. Смертность от голода легко выдать за результат негативных природных обстоятельств", - рассказал историк Андрей Козицкий.

С помощью голода большевики уничтожали украинцев в 1932-1933 годах. Но его использовали и в других местах на планете.

Первым геноцидом ХХ века считают уничтожение африканских племен гереро и нама в Немецкой Юго-Западной Африке в 1904-1907 годах.

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"Войска подавили восстание. Часть мужчин убили. Женщин, стариков и детей выгнали в пустыню Калахари. Там они погибли от голода и жажды. Потери народа гереро - 65 тысяч, нама - 10 тысяч. Почти 80 процентов жертв умерли в пустыне. От голода погибли более трети армян во время геноцида в Османской империи. После депортации их поселили в концлагерях на территории Ирака и Сирии. Более 30 процентов евреев в гетто или концлагерях подверглись голодной смерти. Еще больше было таких жертв в Камбодже в 1975-1978-х. Голод - важная составляющая геноцида на острове Тимор, который устраивала Индонезия, и в провинции Дарфур в Судане, где мусульманское правительство истребляло местных анимистов", - говорит исследователь.

Полное интервью с Андреем Козицким читайте в журнале "Країна" от 26 ноября.

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