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суббота, 25 сентября 2021 08:20

Год назад разбился самолет с курсантами

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Год назад разбился самолет с курсантами
За час до катастрофы самолет совершил 5 полетов и осуществлял шестой. Погибло 26 человек и выжил один человек. Фото: kh.dsns.gov.ua

У города Чугуев на Харьковщине 25 сентября 2020-го в 20:45 разбился военный самолет Ан 26Ш. С 27 человек, находившихся на борту, погибли 26 человек и выжил один человек.

Полет выполнял самолет Ан-26Ш. 1996-го прошел ремонт на 410-м заводе гражданской авиации в Киеве. Самолет был готов к полетам и капитальный ремонт для него не планировался. К 22:50 должен был выполнить учебный полет с 27 курсантами и офицерами Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

Экипаж состоял из 7 человек. Пилотирования осуществлял командир экипажа Богдан Кишеня - летчик-инструктор, летчик второго класса. Имел более 700 часов налета. Курсанты по очереди садились в правое кресло для получения навыков управления. Полеты на технике такого класса в университете выполняют со второго курса.

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В 20:35 самолет взлетел с аэродрома Чугуев и начал выполнение полета по программе. За три минуты пилот заметил падение давления в датчике измерителя крутящего момента левого двигателя. Экипаж принял решение вернуться раньше из-за сбоя в работе левого двигателя. Перед взлетно-посадочной полосой лайнер накренился, крылом зацепил землю и взорвался. 25 человек погибли на месте. В больницу забрали двоих. Тела 22 нашли ночью. Трех обнаружили на следующий день.

Среди погибших на месте крушения было семь офицеров майор Богдан Кишеня, капитаны Алексей Остапенко и Дмитрий Добреля, старшие лейтенанты Ашраф Мсуя, Олег Козаченко, прапорщики Евгений Иванов и Олег Широчук. Другие павшие - курсанты второго-четвертого курсов из 11 областей - Андрей Померанцев, Евгений Скоробогатько, Дмитрий Андрущенко, Александр Скочков, Дмитрий Студинский и Владимир Олабин, Александр Бойко, Дмитрий Донец, Константин Зибюк, Александр Клевец, Богдан Матвийчук, Максим Хомьячук, Роман Корчовський, Андрей Роспотнюк, Артем Дудля, Ростислав Булий, Николай Микитченко, Руслан Шеремет. На следующий день в больнице умер Виталий Ольховый. Единственный уцелевший - курсант Вячеслав Золочевский. От огня его прикрыла часть фюзеляжа самолета.

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Причины катастрофы ГБР выясняло семь месяцев. Следователи исследовать вещественные доказательства, допросили потерпевших. Военную, фоноскопической экспертизы провели в Киевском научно-исследовательском институте. Эксперты считают, что падение самолета могла привести изношенность и постоянная эксплуатация аппарата и перегруженость более чем на тонну. А также - бездействие высшего руководства.

Подозреваемых в деле шестеро - командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов, бывший начальник Университета воздушных сил Александр Туринский, командир воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслав Глазунов и двое его заместителей, руководитель полетов Александр Жук. 3 мая 2021-го Печерский суд Киева избрал меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток трем из них. Ни один из подозреваемых своей вины не признает. Рассматривать дело по существу суд начнет после того, как последние двое подозреваемых с ней ознакомятся.

6 октября 2020-го в Харькове простились с военными и курсантами, погибшими в результате катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом. Церемония состоялась на площади Свободы в центре Харькова. Присутствовал президент Владимир Зеленский с женой Еленой.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
25
сентября

Год назад разбился самолет с курсантами

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