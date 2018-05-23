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четверг, 23 мая 2019 12:40

Главу политической организации убили с четвертой попытки

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Главу политической организации убили с четвертой попытки
Евгений Коновалец с сыном Юрием Фото: photo-lviv.in.ua

Возле отеля "Атланта" в Роттердаме утром 23 мая 1938-го прогремел взрыв. Сработала бомба, заложенная в коробку конфет. В результате взрыва погиб полковник Армии УНР и глава ОУН Евгений Коновалец. Это покушение на него было четвертым.

Об успехе операции информировали лично руководителя правительства СССР Иосифа Сталина. Евгений Коновалец развивал дипломатическое сотрудничество с врагами СССР и Польши - Германией и Литвой. Он понимал важность разработки мировоззренческой доктрины украинцев. 1922-го возобновил издание "Литературно-научного вестника" под редакцией Дмитрия Донцова.

Об авторитете Коновальца в среде националистического подполья свидетельствует факт создания песен в его честь. В них фигура проводника выведена, прежде всего, в образе национального "вождя" и "отца", считает историк Евгений Лунь.

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"Там далеко в Роттердамі сталася новина,

Вбили наші вороженьки найкращого сина.

Пішов від нас рідний Батько в глибоку могилу,

Заплакала Україна, за ним затужила", - поется в одной из них.

Похоронили полковника на кладбище Кросвейк в субботу 28 мая 1938-го. В цинковый гроб положили забальзамированные части тела Коновальца. Считали, что эти останки вскоре перезахоронят в Украине.

Поражение национальной революции 1917-1921-х вызвала новый раздел украинских земель. В 1920-м в Праге образуется Украинская военная организация (УВО) во главе с Евгением Коновальцем. Эта структура объединила эмиграцию и радикальную западно молодежь в единую организацию - ОУН. Однако построенное полковником националистическое движение даст трещину сразу после его смерти. ОУН расколется на 2 фракции под руководством Андрея Мельника и Степана Бандеры.

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Дата
23
мая

Главу политической организации убили с четвертой попытки

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