Где жили короли островов Гавайи - подборка фото

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Показали древние фото дворца Иолани, в котором жили короли Гавайев.

В 1879 году король Гавайев Калакауа возвёл на месте старой резиденции большой дворцовый комплекс в традициях итальянского ренессанса, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

Внутри Калакауа обставил свой дворец мебелью, приобретенной в Европе. Провел электричество и телефонную связь. Дворец считался одной из самых комфортных королевских резиденций в свое время.

После смерти Калакауа там жила его сестра Лилиуокалани.

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В результате переворота инспирированного США в 1893 году монархию свергли, провозгласили республику, а в 1898 году Гавайи были аннексированы Соединенными Штатами. После этого дворец Иолани служил центром управления территорией Гавайских островов в составе США.

В сети опубликовали обложки иллюстрированной газеты The Sphere - "Сфера". Газета пользовалась популярностью в начале XX в.