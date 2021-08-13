Где можно увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика

 
Ексклюзивы
1/5
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
Просмотров: 261
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Просмотров: 432
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Просмотров: 1062
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
Просмотров: 693
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 1170
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 639
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 828
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1548
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 3267
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2412
Фото
Все фото
5
17
20
4
8
&quot;Мозолит глаза пророссийским элементам&quot; - в столице порезали выставку о Второй мировой
"Мозолит глаза пророссийским элементам" - в столице порезали выставку о Второй мировой
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Мужчина передал в музей десятки старинных монет
Мужчина передал в музей десятки старинных монет
Как украинский замок выглядел в старину - подборка фото
Как украинский замок выглядел в старину - подборка фото
Видео
Все видео
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
Античный фастфуд откроют для туристов
Античный фастфуд откроют для туристов
В Софийском соборе нашли древнее украшение
В Софийском соборе нашли древнее украшение
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
В Одессе хотят снести уникальное здание
В Одессе хотят снести уникальное здание
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 549
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 189
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2961
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1890
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1548
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
12 августа 2021
Просмотров: 585
Вдома
Зранку після дощу на вулицях Тального безлюдно. Вчора увечері я приїхав з Черкас, а сьогодні йду за покупками. — Заодно, — думаю ...
пятница, 13 августа 2021 13:49

Где можно увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика

  Комментировать
Где можно увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика
Оригинал документа можно увидеть в Софийском соборе в Киеве. Фото: Офис президента

Оригинал Конституции Пилипа Орлика будут демонстрировать с 16 августа по 14 ноября 2021 в Софийском соборе в Киеве.

Документ впервые за 311 лет вернули из Швеции в Украину, сообщает Офис президента.

Орлик принял документ на собрании казачества на правом берегу реки Днестр 5 апреля 1710. Сейчас это Молдова. Конституция содержит преамбулу, 16 статей и присягу гетмана.

Официальное название документа - "Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского". Ошибочно называть его первой конституцией в мире. Документ был договоренностью выборного гетмана и народа. Он не вступил в силу, но заложил основу развития украинского конституционализма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину привезли оригинал Конституции Филиппа Орлика

Написанный рукой гетмана оригинал хранится в Национальном архиве Швеции в Стокгольме. Оттуда его привезли в Украину.

Президент Зеленский анонсировал к 30-летию независимости Украины большие военные парады в Киеве, Одессе и Днепре - на воде и на суше. Представил и символ 30-летия независимости - цветок, который бесплатно сделала львовская компания. По словам Зеленского, это празднование украинцы запомнят навсегда. В предыдущие годы президентства Зеленского большие военные парады не проводились. Такое решение президент объяснил тем, что это - недешевое удовольствие.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Где можно увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Ввели военную цензуру

Акробат стал королем

Самое читаемое
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
2
 1 Просмотров: 12753
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
 Просмотров: 7758
Черные археологи атаковали объекты &quot;Большого строительства&quot;
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
 Просмотров: 4959
Украинцы раскупают земельные участки под застройку: назвали причину
Украинцы раскупают земельные участки под застройку: назвали причину Просмотров: 3609
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы Просмотров: 2997
История
Ввели военную цензуру
Ввели военную цензуру
 Просмотров: 126
Акробат стал королем
Акробат стал королем
 Просмотров: 351
Нашли рукоятку древнеримского ключа со сценой казни
Нашли рукоятку древнеримского ключа со сценой казни Просмотров: 216
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
14
 Просмотров: 693
"Мозолит глаза пророссийским элементам" - в столице порезали выставку о Второй мировой
"Мозолит глаза пророссийским элементам" - в столице порезали выставку о Второй мировой
5
 Просмотров: 1404
Больше всего комментируют
5
Крым затопило
4
Донбасс, Крым, "Северный поток-2": что Зеленский обсудит с Меркель
3
"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин
3
Магучих объяснила скандальное фото с россиянкой
3
Оккупанты в Донбассе размещают тяжелую боевую технику
Голосов: 219
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть