Где можно увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика

Оригинал документа можно увидеть в Софийском соборе в Киеве. Фото: Офис президента

Оригинал Конституции Пилипа Орлика будут демонстрировать с 16 августа по 14 ноября 2021 в Софийском соборе в Киеве.

Документ впервые за 311 лет вернули из Швеции в Украину, сообщает Офис президента.

Орлик принял документ на собрании казачества на правом берегу реки Днестр 5 апреля 1710. Сейчас это Молдова. Конституция содержит преамбулу, 16 статей и присягу гетмана.

Официальное название документа - "Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского". Ошибочно называть его первой конституцией в мире. Документ был договоренностью выборного гетмана и народа. Он не вступил в силу, но заложил основу развития украинского конституционализма.

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Написанный рукой гетмана оригинал хранится в Национальном архиве Швеции в Стокгольме. Оттуда его привезли в Украину.

Президент Зеленский анонсировал к 30-летию независимости Украины большие военные парады в Киеве, Одессе и Днепре - на воде и на суше. Представил и символ 30-летия независимости - цветок, который бесплатно сделала львовская компания. По словам Зеленского, это празднование украинцы запомнят навсегда. В предыдущие годы президентства Зеленского большие военные парады не проводились. Такое решение президент объяснил тем, что это - недешевое удовольствие.