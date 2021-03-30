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вторник, 30 марта 2021 16:31

Габриэля Запольская родилась в семье шляхтича и танцовщицы - уникальные фото
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В родовом имении в Подгайцах возле Луцка 30 марта 1857-го родилась писательница и актриса Габриэля Запольская. Ее отец Винцент Казимир Ян Корвин-Пиотровский был маршалом шляхты Волынской губернии. Мать Юзефа Карская - танцовщица балета в Варшаве.

Начальное образование Габриэля получила дома. Далее вступила в заведение монахинь Сердца Иисуса на площади Святого Юра во Львове, затем тамошнего педагогико-научного института.

1882 года волынянка решает стать актрисой. Выступает на сценах крупнейших городов. 1889-го переезжает в Париж. Входит в труппу модернистского Théâtre de L'Oeuvre. С ней выступает около 5 лет. Затем возвращается в Варшаву.

Посмотрите на образы в которых выступала Габриэля Запольская.

Габриэля Запольская выступала в театрах Польши и Франции
Фото: polona.pl
Габриэля Запольская выступала в театрах Польши и Франции
Габриэля Запольская выступала в театрах Польши и Франции
Габриэля Запольская выступала в театрах Польши и Франции
Габриэля Запольская выступала в театрах Польши и Франции

В 1883-м Габриэля Запольская представляєт рассказ "Один день из жизни розы". Пишет новеллы, повести и пьесы. Ее "Мораль пани Дульской" популярна и сегодня.

1904-го переехала во Львов, где жила с мужем Станиславом Яновским в вилле "Скиз". Умерла 17 декабря 1921-го во Львове. Похоронена на Аллее заслуженных Лычаковском кладбище.

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Предлагаем посмотреть фото, которые сделаны в зимних Карпатах 1930-х. Они хранятся в польском цифровом архиве.

На фотографиях есть туристы и местные жители. Многие люди передвигаются на лыжах. Некоторые поднимаются на гору вцепившись к санкам, которые запряженные лошадьми. На одном из снимков есть трембитари.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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Дата
30
марта

Габриэля Запольская родилась в семье шляхтича и танцовщицы - уникальные фото

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