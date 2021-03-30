Габриэля Запольская родилась в семье шляхтича и танцовщицы - уникальные фото

В родовом имении в Подгайцах возле Луцка 30 марта 1857-го родилась писательница и актриса Габриэля Запольская. Ее отец Винцент Казимир Ян Корвин-Пиотровский был маршалом шляхты Волынской губернии. Мать Юзефа Карская - танцовщица балета в Варшаве.

Начальное образование Габриэля получила дома. Далее вступила в заведение монахинь Сердца Иисуса на площади Святого Юра во Львове, затем тамошнего педагогико-научного института.

1882 года волынянка решает стать актрисой. Выступает на сценах крупнейших городов. 1889-го переезжает в Париж. Входит в труппу модернистского Théâtre de L'Oeuvre. С ней выступает около 5 лет. Затем возвращается в Варшаву.

Посмотрите на образы в которых выступала Габриэля Запольская.

Фото: polona.pl

В 1883-м Габриэля Запольская представляєт рассказ "Один день из жизни розы". Пишет новеллы, повести и пьесы. Ее "Мораль пани Дульской" популярна и сегодня.

1904-го переехала во Львов, где жила с мужем Станиславом Яновским в вилле "Скиз". Умерла 17 декабря 1921-го во Львове. Похоронена на Аллее заслуженных Лычаковском кладбище.

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