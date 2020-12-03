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четверг, 03 декабря 2020 11:10

Кони вместо подъемников и трембиты вместо попсы - как развлекались в зимних Карпатах 90 лет назад
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В 1930-х годах Карпаты были популярны среди поляков
Фото: szukajwarchiwach.gov.pl
В 1930-х годах Карпаты были популярны среди поляков
В 1930-х годах Карпаты были популярны среди поляков
В 1930-х годах Карпаты были популярны среди поляков
В 1930-х годах Карпаты были популярны среди поляков

Предлагаем посмотреть фото, которые сделаны в зимних Карпатах 1930-х. Они хранятся в польском цифровом архиве.

На фотографиях есть туристы и местные жители. Многие люди передвигаются на лыжах. Некоторые поднимаются на гору вцепившись к санкам, которые запряженные лошадьми. На одном из снимков есть трембитари.

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Возле туристов можно увидеть и крестьян, которые перетягивают бревна с помощью волов.

Предлагаем посмотреть подборку фото времен Первой мировой войны 1914-1918 годов, которые сделаны в городе Мукачево на Закарпатье.

Город удерживали австрийские войска. В управлении бургомистра из-за осложнений международной обстановки ввели постоянное дежурство сотрудников. Банки взяли под усиленную охрану, поездки за границу прекратили.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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Дата
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