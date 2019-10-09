Фритьоф Нансен почти открыл Северный полюс

10 октября 1861 года родился норвежский зоолог и полярный исследователь Фритьоф Нансен. Он вошёл в историю не только как участник ряда знаменитых экспедиций, но и как основатель новой науки — физической океанографии. Был удостоен Нобелевской премии мира.

В 2000 году соотечественники провозгласили его норвежцем тысячелетия, национальным героем.

На карте Арктики и Антарктики имя Нансена встречается 25 раз.

Мы вспомнили его важнейшие открытия и достижения.

1. В августе — сентябре 1888 года — сначала на нартах с собачьей упряжкой, а затем на лыжах – Нансен с 5 единомышленниками пересек Гренландию. Ценой колоссальных испытаний экспедиция достигла эскимосского поселка на западном побережье, где Нансен занялся изучением жизни аборигенов. В ходе экспедиции Нансен выяснил, что поверхность Гренландского ледника не ледяная, а снежная, опроверг гипотезу о существовании оазисов во внутренних областях острова и показал, как Гренландский ледник влияет на атмосферные процессы Северного полушария.

2. В августе 1893 началась арктическая экспедиция Нансена. В ходе ее был открыт остров Свердруп, остров Скотт-Гансена, архипелаг Норденшельда, полуостров Оскара, острова Фирнлея, а у самого входа в пролив Вилькицкого — острова Гейберга. 21 сентября 1893 года корабль Нансена "Фрам" вмерз во льды и стал дрейфовать через Центральную Арктику. Когда корабль окончательно застрял, Нансен и его соратник Йохансен продолжили путь на нартах – и были вынуждены повернуть к мысу Флигели, не дойдя до Северного полюса 400 км. (Затем его отроет американец Роберт Пири в 1909 году) Экспедиция доказала отсутствие суши в районе Северного полюса и роль т.н. Силы Кориолиса (производной от вращения Земли) в дрейфе паковых льдов. Вернувшись, ко всеобщему изумлению, живым и невредимым, Нансен вывел два правила определения скорости и направления дрейфа льда, названные в его честь.

3. Интересно, что, когда Нансена и Йохансена после тяжелейшей зимовки нашла английская экспедиция Джексона, обнаружилось, что Нансен прибавил в весе 10 кг, а Йохансен поправился на 6 кг. Последние 6 недель до спасения полярники питались лишь мясом и салом убитого медведя. Таким образом была доказана высокая питательность медвежатины.

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4. В 1900 году Нансен принял участие в океанографической экспедиции к берегам Исландии на судне "Микаэль Сарс". Путешественники вернулись вооруженные революционными для того времени знаниями. Оказалось, что в Норвежском море ниже горизонта 800—1100 м температура воды опускается до −1,2° С, при этом солёность её остаётся неизменной. После обнародования этих данных трехмесячные экспедиции в Норвежское море с аналогичными замерами стали ежегодной научной традицией.

5. Он также сделал важную находку, подтвердившую его теорию о морских течениях, пересекающих Арктику. В Готхобе Нансен обнаружил деревянное приспособление для метания копий, которое обычно используют аборигены Аляски, живущие на противоположном от Гренландии краю арктического бассейна. Как оно сюда попало? Эскимосы рассказали, что деревяшку принесло море, подтвердив предположение норвежского исследователя о том, что существует течение, пересекающее всю полярную область Земли.

6.Как патриот Норвегии Нансен в 1905 году выступил за расторжение унии Норвегии и Швеции, после чего на долгие годы основным его занятием стала политика. Между 1905—1908 годами он служил посланником Норвегии в Лондоне, поспособствовав утверждению высокого международного статуса Норвегии.

7.В 1918 году начало свою работу первое в истории всемирное государственное объединение – Лига Наций, прообраз современного ООН. Нансен принял активное участие в создании и работе этого органа.

Став комиссаром Лиги Наций по делам беженцев, он курировал вопросы возвращения на родину военнопленных и других лиц, насильственно перемещённых за время Первой мировой войны.

Под его руководством был разработан "нансеновский паспорт" – первый признанный мировым сообществом официальный документ, удостоверявший личность беженца, и позволявший ему легально перемещаться по миру.

"Нансеновсие паспорта" выдавали армянам, бежавшим от турецкого геноцида и лишившимся родины гражданам Российской империи, спасавшимся от большевиков, захвативших власть в их стране.

8.В 1921 году в России начался голод, затронувший миллионы людей. Нансен собирал продовольствие для голодающих. В 1922 году норвежец стал лауреатом Нобелевской премии мира. Полученные деньги он пожертвовал на помощь беженцам.

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Приезжал в Харьков

В конце января 1923 года Нансен приезжал в Харьков, чтобы согласовать с правительством УССР план борьбы с последствиями голодомора и оказать помощь республике в трудное время. Он встречался с руководителями украинского правительства Григорием Петровским и Христианом Раковским.

О своих намерениях он заявил так: "Во-первых, необходимо оказать помощь пострадавшим от голода, а также помочь крестьянам отстроить свое хозяйство, чтобы они спокойно встретили будущее. Вторая задача - способствовать повышению культурного уровня страны, которой принадлежит большое будущее. Необходимо помочь студентам продолжать обучение, учителям - вести педагогическую практику. Помнить, что для этой цели нам необходима не только еда, но и книга. На нас лежит большая обязанность научить европейские страны взаимного доверия".

Фонд Нансена составил 250 000 золотых рублей.

В Украину перевезли большое количество сельхозтехники, диетических пищевых продуктов. Миссия Нансена учредила много детских домов, в том числе и в Харькове. Все они назывались одинаково: "Детский дом им. Нансена ". Также на деньги Фонда Нансена в Украине основаны два исследовательских хозяйства.

Благодаря помощи Ф. Нансена от голодной смерти спасли более 6 миллионов 400 тысяч детей и 800 тысяч взрослых.

Женщины Нансена

Искусно охотился Нансен и на лиц противоположного пола. В ноябре 1887 г. в Стокгольме Нансен познакомился с украинкой Софией Ковалевской. Чувство, возникшее между ними, сложно было скрывать, но у Софии был муж... Некоторое время Нансен и Ковалевская состояли в переписке, потом в его жизни был роман с актрисой Дагмар Энгельхарт по прозвищу Кленодия (драгоценность).

В феврале 1888 г. Нансен на лыжной прогулке впервые встретил свою Эву Сарс. И... не обратил на нее внимания. Во второй раз судьба свела их в Музыкальной кофейне в Кристиании незадолго до экспедиции. На этот раз он заметил и изобретенный девушкой лыжный костюм, и ее спортивную фигуру. Эва Сарс (на снимке) оказалась двадцатым ребенком известного зоолога и священника Микаэля Сарса, а также знаменитой камерной певицей.

После перехода на лыжах через Гренландию в 1888-м Нансен стал всемирно известным. Следующий год прошел в лекционном турне, за написанием книги. А уже 6 сентября 1889 г. Нансен и Эва обвенчались (тогда же, кстати, вышла замуж и Дагмар Энгельхарт). Не все хорошо было у Нансенов: умер их первенец.

В 1893 г. родилась первая дочь Нансенов, названная Лив (Жизнь). Следующие три года стали еще большим испытанием для Эвы: экспедиция, постоянные слухи о смерти мужа, одиночество, возвращение к гастрольной деятельности. В 1897 г. Нансен издал книгу "Фрам" о полярном море: Норвежская полярная экспедиция 1893—1896". И посвятил ее Эве: "Ей, которая дала имя кораблю и имела мужество ждать".

За короткое время супруги родили пятерых детей: младший сын Осмунд был болен церебральным парезом. В ноябре 1907 г. воспалением легких заболел старший сын Каро. Ухаживая за ним, серьезно заболела и умерла Эва.

...А Нансен дрейфовал "в фарватере" с замужней Сигрун Мунте. Он дождался ее развода и женился на ней. Сигрун, будучи весьма экзальтированной особой, угрожала Нансену самоубийством, если он на ней не женится.

Последний его роман был с журналисткой Брендой Уланд на 30 лет моложе его.