Французы услужили Москве

Штаб-квартира Лиги Наций находилась в Женеве Фото: svitppt.com.ua

Советский Союз вступил в Лигу Наций 18 сентября 1934. Стал ее 59-м членом. На этом особенно настаивала Франция.

15 сентября 1934 года 30 стран-членов обратились к СССР с предложением вступить в Лигу Наций. Советский Союз принял это предложение и занял место постоянного члена ее Совете.

За включение СССР в состав Лиги Наций проголосовали 38 стран, против - 3, воздержались - 4, не принимали участия в голосовании - 7.

До этого он активно сотрудничал с различными комитетами Лиги Наций по кругу международных вопросов, участвовал в конференциях и совещаниях по разоружению, проходивших под эгидой этой организации.

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28 ноября 1939-го СССР объявил о денонсации Тартуского мирного договору 1920 года и Договора о ненападении с Финляндией. 30 ноября развязал войну на территории Финляндии.

14 декабря 1939-го СССР исключили из Лиги Наций.

Лига Наций - первая международная межправительственная организация, созданная с целью развития сотрудничества, достижения мира и безопасности между народами. На практике основными задачами были соблюдения прав национальных меньшинств и решения территориальных конфликтов в мире после Первой мировой войны. Была основана на Парижской мирной конференции в 1919-1920 гг. Инициатором ее создания выступил 28-й президент США Вудро Вильсон. Просуществовала до 1946 года, когда ее функции были переняты Организацией Объединенных Наций