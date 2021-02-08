Французские археологи отказались от работы в Крыму

Французские ученые не будут участвовать в проекте "Крым-Севастополь 2020". Впрочем, представители Франции пока не предоставили никаких публичных комментариев по этому поводу Фото: pixabay

Представители научных учреждений Франции отказались от участия в историко-археологическом проекте оккупационной власти "Крым-Севастополь 2020".

"Информация о намерениях государства-оккупанта по привлечению представителей научных кругов Франции осуществить историко-археологический проект "Крым-Севастополь 2020" была передана для проверки и соответствующего реагирования. В результате своевременно проведенной работы представители научных учреждений Франции отказались от участия в так называемых международных мероприятиях и информационных акциях оккупационной власти полуострова. Планы оккупантов были сорваны", - говорится в сообщении Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

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Представительство отмечает, что во взаимодействии с государственными органами Украины работает над предотвращением попыток оккупационных властей Крыма добиться международного признания попытки российской аннексии полуострова через "народную дипломатию", контакты с иностранными сторонниками и их пропагандистское распространение.

Проект предусматривал совместные поисковые работы останков французских, английских и российских солдат, погибших в ходе Крымской войны 1853-1856 годов.

Поводом для войны стал захват русскими войсками Молдавского княжества и Валахии 1853 года, с целью завладеть торговлей зерном дунайских стран. 1 июня 1953-го Петербург официально разорвал дипломатические отношения с государством османов. Представители Великобритании, Франции, Пруссии и Австрии приняли обращение к султану с требованием соблюдать все предыдущие соглашения по православному населению и к Николаю I, который должен был вывести войска с территории Османской империи. Его император не принял. Стамбул обьявил войну.