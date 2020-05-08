Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг

"Знамя Победы" - это фейк, который начали раскручивать с 2007-го в России вместе с георгиевской лентой. Ранее его держали только в музее. "Знаменосцы" Михаил Егоров и Мелитон Кантария Рейхстаг не штурмовали. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал автор книги "Прапор Перемоги. Ігри для дорослих" Анатолий Пономаренко.

"Рейхстаг вообще сдался утром 2 мая в рамках общей капитуляции Берлина. В бывшем доме немецкого парламента с 1939 года находился медицинский архив. Позже добавили госпиталь и родильное отделение знаменитой клиники "Шарите". Это здание совсем не подходило для установки "Знамени Победы". Но история вокруг штурма весьма интересна", - говорит исследователь.

Вы говорите, что Рейхстаг штурмом взят не был, а здание уже не играло какой-то важной роли в политической жизни нацистской Германии, зачем же на его захват бросили такие силы и как возникла идея с флагом?

Когда оказалось, что к Рейхстагу выходит 79 корпус генерала Семена Переверткина в составе 3 дивизий - 171, 207 и 150 то было ясно, что одна из них овладеет им. Тогда же решили где-то над городом повесить символический флаг. Было много зданий, которые для установки флага победы были лучше - взять хотя бы Рейхсканцелярию, где Гитлер подписал план Барбаросса, с 1943 проводил заседание штаба, где и погиб. Там погиб и Геббельс. Символом города были Бранденбургские ворота. А Рейхстаг в этот период уже давно не был задействован как здание парламента. Рейхстаг защищали 4 побитые батальона фольксштурма - отряды ополчения, составленные преимущественно из стариков, которые там работали сантехниками, электриками, поварами. Через неделю до начала последнего наступления состоялось совещание в политуправлении Первого Белорусского фронта, которым командовал Георгий Жуков. Главный комиссар при Жукове, генерал Константин Телегин позвонил в приемную Сталина и спросил: "Над каким зданием установить флаг?". Через некоторое время оттуда пришел ответ - над Рейхстагом. Сталин, вероятно, просто не знал других выдающихся зданий Берлина, а фотографии горящего Рейхстага, которые ему показывали, производили впечатление. Здание объявили "логовом зверя". На следующий день об этом уже знала вся армия, а затем весь советский народ с подачи советской прессы. Часто пишут, что здание защищали отчаянно и солдаты и СС-овцы - ничего подобного. Его защищали 4 побитые батальона фольксштурма - отряды ополчения, составленные преимущественно из стариков, которые там работали сантехниками, электриками, поварами. Их всего было где-то за, оценками комбата Семена Неустроева, около 250 человек. Затем он примерно посчитал количество пленных немцев. Их было 100-120 человек. Взятие рейхстага поручили 150-й дивизии.

Откуда же взялись знаменитые знаменосцы Егоров и Кантария и как готовили флаг?

По "Стахановский традиции", начали назначать героев. Политорганы стали подбирать кандидатов на поднятие флага. Надо было одного россиянина, одного грузина - глубокий реверанс в сторону товарища Сталина. Первая пара не подошла. Оказалось, что из 2-х старших сержантов, один когда-то проходил по делу о вредительстве, а репутация должна была быть безупречной. Тогда взяли вторую пару, с почти идеальными биографиями - Михаила Егорова и Мелитона Кантарию. Но и у них были свои недостатки - они очень мало провоевали, около 3-х месяцев и еще не имели никаких фронтовых наград. Чтобы они не погибли, а кандидатуры были провереными, их перевели 26 апреля с линейного подразделения обычной роты в подразделение разведки. Это означало, что им не обязательно участвовать в повседневных боях. Взялись за подготовку флага. Существует одна дезинформация, исходящая от полковника Федора Лисицына, который председательствовал политотделом 3 ударной армии, что этот флаг был 1 из 9 флагов, который раздали всем дивизиям этой армии. Действительно - 9 флагов подготовили в "Доме советской армии". Но все были установлены еще 22-23 апреля. Флаг под №5 что был дан 150 дивизии в ночь на 22 апреля был установлен неизвестно где. Ближе к 26 апреля Лисицын собрал своих руководителей политотделов дивизий. И здесь комиссар 207 дивизии сказал, что они направили бойцов, чтобы найти и вернуть назад флаг установленный на какой-то кирхе. Хотели установить его на более важном объекте. Вот в то время, пожалуй, муза Каллиопа, ответственная за эпическую поэзию, сошла к Лисицыну. У него возникла блестящая идея связать эти 9 флагов с будущим флагом Победы. Он запустил эту "дурку" в надежде, что она принесет славу не только тем, кто будет устанавливать флаг Победы но и ему, скромному, но энергичному полковнику. На глазах растерянных немецких генералов распотрошили какую-то перину, выпустили перья и на скорую руку сшили из нее большой красный флаг. 26 апреля с политотдела армии пришел новый флаг под тем же номером "№5" и был вручен полку Федора Зинченко, но тот полк понес очень большие потери и уже не мог штурмовать Рейхстаг. В его составе были эти 2 назначенные знаменосца - Егоров и Кантария. Переводить их в другой полк? На это уже и времени не хватало. Тогда штурмовать Рейхстаг поручили 674 полку 150 дивизии командира Василия Шатилова, командиром полка был подполковник Алексей Плеходанов. Помогать ему должны были батальоны Неустроева. После этого Плеходанов зашел к Зинченко и спросил: "Ну что, будем штурмоваты Рейхстаг", а тот крепко выругался: "С кем я буду штурмовать. С остатками батальона Неустроева. Да делай это сам". В штурме Рейхстага была задействована и 171 дивизия.

Что делал Плеходанов, когда понял, что штурмовать он, а вся слава достанется соседнем полку?

Это его очень угнетало. Он думал думал, и решил - вызвал своих разведчиков, взвод Сорокина, и поручил им сшить большой флаг. Те ребята обрадовались, побежали искать по подвалам и нашли какую перину из красной ткани и двух немецких генералов - медиков. Привели их на командный пункт Плеходанова, вспороли на глазах растерянных немецких генералов эту перину, выпустили перья и сшили большой флаг. Он и стал первым флагом Победы, который установили 30 апреля. Точное время неизвестно, но существует цифра 14:25. Это был уже второй штурм Рейхстага. Взять его не удалось, но они успели повесить этот флаг. Там над входом в Рейхстаг была большая, почти восьмиметровая, скульптура "Германия", "немецкая родина - мать". Величественная женщина сидела на огромном коне, а с двух сторон ее стояли 2 аллегорические фигуры - мужчина и женщина. Цепляли туда. Двое ребят из 171 дивизии установили другой флаг на колонне Рейхстага. Автор: grinnols.livejournal.com Скульптура "Германия", располагавшаяся на крыше Рейхстага Тогда же на вверх сразу пошли сообщения. Жуков перезвонил Сталину и советское радио рассказало всему миру, что над Рейхстагом уже появился красный флаг. Пришло поздравление от самого Сталина, а корреспонденты, слетелись туда и не увидели ни флага, ни взятого Рейхстага. Немцы отсекли ту штурмовую группу, сорвали флаг с крыши. И здесь началась генеральская паника. Шатилов, командиру 150 дивизии, повезло что его обыкновенная дивизия была в нужное время в нужном месте. Но ему доложили, что флаг висел не тот, который нужен. Когда пришла благодарность от Сталина, Зинченко решил, что идея со знаменосцами отпала. Взял бутылку шампанского, торт и пошел к Плеходанову поздравлять его с успехом. В это время Егоров и Кантария сидели в штабе 756 полка и ждали когда получат команду. Рисковать их жизнью было невозможно, так как они уже были назначены знаменосцами. Думали, когда рейхстаг возьмут, они где-то на видном месте повесят этот флаг. Никто тогда не собирался награждать их звездочками героев СССР. Для этого предназначались ордена Красного Знамени - также очень большая награда. Тем более задача была не тяжелой - под охраной пойти на крышу и поставить флаг. Командир 171 дивизии полковник Негода доложил, что его бойцы уже установили флаг. Это понимал Шатилов. Когда пришла благодарность от Сталина, Зинченко решил, что идея со знаменосцами отпала. Взял бутылку шампанского, торт и пошел к Плеходанова поздравлять его с успехом. Звездочки героев обещали не только солдатам, но и их командирам. Они вместе сфотографировались в 16:00 30 апреля во внутреннем дворе дома Гиммлера (здание МВД Германии). А когда увидели, что флагов уже нет то Шатилов перезвонил Зинченко с требованием повесить флаг где угодно и любой ценой, потому что Жуков со всех спустит 3 шкуры. То есть, количество жертв не имеет значения. Снимок с первой страницы газеты «Правда» от 3 мая 1945 года. Надпись под снимком утверждает, что вы видите знамя Победы. Флаг установлен на башне, а не на куполе и дорисован ретушером.

И как они попытались выкрутиться из неприятной ситуации?

Послали своего друга Петра Пятницкого с флагом. Тот уже подошел к лестнице Рейхстага и там его застрелили. Все же решили, что Рейхстаг будет все равно взят, только надо дождаться темного времени, чтобы не нести больших потерь. Солдаты бежали почти по открытой площади. Третий последний штурм был назначен на 22:00 того же 30 апреля. И тогда уже пошел в атаку и батальон Неустроева. Все 4 батальона, 2 из полка Плеходанова, 1 из полка Зинченко и один из полка Шаталина ворвались в Рейхстаг, чтобы повесить хотя бы какой-то флаг.

Однако, командир 79 корпуса генерал Переверткин не был посвящен в эту политическую акцию под названием "знамя Победы". Он как и многие из других солдат, офицеров и генералов считал, что любой флаг может быть установлен. Политотдел 79 корпуса подготовил 2 флага. Были собраны две хорошо оснащенные группы разведчиков - артиллеристов. Они провоевали по 2-3 года и таких потерь не несли, как обычные пехотинцы. Группы возглавили капитан Маков и майор Бондарь. Им было вручено в штабе 79 корпуса по красному знамени. Первой достигла результата группа Макова. Владимир Маков был очень одаренным и храбрым офицером, имел 4 ранения и 5 орденов. На начало штурма в группе было 12 бойцов. Добежали до Рейхстага половина. Маков им дал приказ - сразу на крышу и цеплять на самом высоком месте флаг. Загитов, Лисименко, Бобров и Минин (есть известное фото) - поднялись навверх. И они повесили флаг на той же скульптуре "Германия". Они не знали, что до них разведчики 674 полка уже цепляли свой флаг, который немцы сорвали.

Маков по рации доложил Переверткину, что задание выполнено, что на памятнике "какой-то бабы" повесили флаг 79 корпуса. Этот доклад услышал не только Переверткин, в кабинете у него присутствовали полковник Лисицын, и замполит корпуса Крылов. И здесь докладывают, что какие-то артиллеристы повесили какой-то другой флаг. Возник неприятный разговор между Лисициным и Переверткиным. Лисицин спрашивает, а где же флаг военного совета 3-й ударной армии, который должны были установить и что это за флаг который повесили ваши бойцы? Переверткин ему ответил, что эти две группы артиллеристов-разведчиков были его глазами и ушами на важном участке. А что касается флагов, то людям невозможно было запретить их цеплять. Они и повесили.

Устроило ли такое объяснение замполитов?

Объяснение было принято, но теперь надо было решать вопрос с флагом военного совета. Они перезвонили генералу Шатилову и спросили где тот флаг. Шатилов звонит Зинченко, а тому этот вопрос как снег на голову. Он думал, что уже вопрос отпал. Бросились искать этих ребят: Кантарию и Егорова, а их уже отпустили из штаба. А надо же понимать, что все эти штабы и все службы располагались где придется. Берлин был разрушен до основания и света не было никакого. Ночь была очень темная, фонарики слабенькие. Тогда Зинченко поручил своим офицерам разыскать знаменосцев, а сам побежал выяснять обстановку в Рейхстаге. Бой уже прекратился. Группы, ворвались в Рейхстаг заняли где-то 10-12 помещений с 200-и. Далее они не продвигались. Потому что можно было перестрелять друг друга, а немцы отступили на цокольный этаж. И этажи Рейхстага были почти пустыми. Солдат там не было. Ни советских, ни немецких. Важная политическая акция срывалась на глазах. Всем было страшновато, что сделают с ними. Зинченко прибежал в рейхстаг. Спрашивает Неустроева что и как. Тот сообщает, что его артиллеристы повесили флаг и охраняют его. Потому что артиллеристы понимали насколько важен тот флаг для них лично, там еще из других подразделений поднималось до 20 человек, участвовавших в охране, их фамилии записывали в какую-то тетрадь. Многие хотели получить обещанные награды. Зинченко разыграл комедию. Он накричал на Неустроева, и спрашивает: "Где флаг военного совета? Я распорядился, чтобы его несли в первых рядах атакующих. Нагремев, позвонил в свой штаб к начальнику штаба майору Казакову. Тот отвечает что Кантарию и Егорова нашли, но флаг найти не могут . Они говорят, что его не брали, им сказали, что они уже не нужны и они ушли. А флаг где-то оставили. Поискали в развалинах, и ничего не нашли. Важная политическая акция срывалась на глазах. Всем было страшновато, что сделают с ними.

Как же тогда выкручивались?

Замполиту Ефимову пришла в голову блестящая идея. У него, как в замполита, запасы этих флагов были и он дал какой-то из флагов этим знаменосцам, Егорову и Кантарие. Они под охраной взвода разведки, 19 бойцов, отправились в Рейхстаг с этим случайным флагом. Ефимов и Зинченко думали, что сейчас поставят, приложат, а утром когда солнышко взойдет, они найдут флаг военного совета и заменят уже установлен флаг, на тот, что необходим. Кто там будет разбираться. Когда Егоров с Кантарией пришли в Рейхстаг, там уже работал аварийный штаб. Зинченко с Кондрашовым, начальником разведки, и Нустроев решали, что делать. Цеплять этот флаг там где уже был повешен флаг артиллеристов было глупо. К тому же там уже было 2 флага 79 корпуса. Надо было найти какое-то место которое было подходящее для этого решающего момента и поручить взводу разведчиков отыскать такое. Нужен был человек хладнокровный и политически подкованный. Неустроев предложил украинца Алексея Береста, своего замполита. Берест имел большую физическую силу и воевал с 1939 года. Пошел добровольцем еще на финскую войну. Он привел эту группу. Им еще повезло, потому что они не вышли вблизи той фигуры "Германии" где в засаде лежали разведчики-артиллеристы и охраняли свой флаг. Непонятно как бы они отреагировали когда услышали осторожные шаги большой группы людей. Могла бы произойти трагедия. Берест вывел их с другой стороны и очень удачно - там стояли 2 скульптуры, конные рыцари. Очень часто пишут, что это скульптуры Вильгельма Первого и Второго, но это не так, потому что не могли императоры держать в руках пики - это было оружие рядовых воинов. И вообще императоры, в основном изображаются с атрибутами власти. Бойцы походили, а потом повесили на ближний скульптуре рыцаря свой "левый" флаг. Это у них заняло 35-40 минут. Они спустились, доложили Зинченко, то сразу доложил Шатилову и успокоил генерала, что все в порядке. Флаг "военного совета" уже висит. Зинченко покинул Рейхстаг и забрал с собой Егорова и Кантарию, потому что они должны были обязательно остаться в живых. Бой за Рейхстаг еще не закончился. Над Рейхстагом для фото установили не тот флаг - уважаемый сегодня в России, «знамя победы» в суматохе потеряли, а когда нашли, было уже поздно куда-нибудь его цеплять. Флаг, якобы военного совета установили, а что же делать с остальными? От них надо было избавляться и Переверткин в 5 утра 1 мая приказал обеим группам разведчиков явиться к нему. После того, как сняли охрану флагов 79 корпуса не прошло и 30 минут как эти флаги куда-то исчезли. Есть несколько догадок, кто это сделал и их фамилии, но конкретных доказательств нет.

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Удалось ли им в конце найти настоящий флаг военного совета?

Его нашли утром - нынешнее знамя Победы, но поменять его возможности уже не было. Немцы, где-то в 10 утра, начали контратаку, чтобы выбить советские войска с Рейхстага. Это было 1 мая. Уже Гитлер покончил жизнь самоубийством, уже бежали из рейхсканцелярии нацистские бонзы. А простые пенсионеры с фольксштурма этого еще не знали и отчаянно отбивались. Фольксштурм неплохо защищался в Рейхстаге, потому что они хорошо знали все ходы-выходы. Чтобы персонал не пересекался с избранниками народа, было много черных ходов. Хорошо знали и систему вентиляции. Рейхстаг построили 1894. Здание было оборудовано в то время по всем канонам техники. Все же у стариков не хватило сил и атака захлебнулась. Затем начались пожары - и немцы, и советские огнеметчики жгли друг друга. Вообще в Берлине очень широко применялась это оружие. В конце концов Берлин капитулировал. В шесть часов утра 2 мая комендант города подписал капитуляцию. В 10:00 2 мая начал сдаваться и Рейхстаг. Это описал в мемуарах Александр Бессараб, наш земляк. Появились белые простыни и начали вываливать немцы. Это шло 3 часа.

В это время в Рейхстаге полковник Лисицын направил корреспондента Анатолия Морозова, из штаба 3-й ударной армии, к Шатилову в 150 дивизию, чтобы сфотографировать Егорова и Кантария с флагом на крыше Рейхстага для газет и журналов. Это было официальное фото. Но у Зинченко была своя проблема, он не мог позволить сфотографировать этих бойцов с какими-то другим флагом, а не флагом военного совета. И что делать? Тогда он дал Морозову не только 2-х этих бойцов, а еще 3-х бывалых разведчиков, с которыми он служил много времени. И приказал им, чтобы они вывели корреспондента не в восточную часть здания, а на западную, там где скульптура "Германия". Он на 100% знал, что никаких флагов там уже нет - их всех сняли.

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То есть они пытались обмануть фотографа?

Да, разведчикам нужно было привести туда корреспондента, затем "удивится", что флаг исчез. Корреспонденту следовало сказать - видимо немцы сняли. Анатолий Павлович очень расстроился. Но все же фото надо было сделать. Он вокруг разглядел и увидел неподалеку от скульптуры, что лежит на крыше какой-то красный флаг. Говорит - вот же он. Это был флаг, который сняли немцы, флаг с перины взвода Сорокина. Немцы бросили его на крыше. Разведчикам только оставалось порадоваться. Морозов снял этих 2-х ребят с флагом Сорокина. Это и была первая фотография Егорова и Кантарии. Морозов снял пленку, погонял ребят по лестнице и этажах. Мы знаем только этот снимок, где "знаменосцы" вдвоем стоят. Но есть и фото где присутствуют еще трое разведчиков, но его не популяризировали. В руках знаменосцев флаг совсем не похож на современное «знамя победы». Это самодельный флаг разведвзвода С.Сорокина, сделанный из немецкой перины. Морозов быстро доложил Лисицыну о том, что задание выполнено и отправился на аэродром, чтобы доставить пленку в Москву. Но то, что рассказал Морозов Лисицын, того насторожило. Несмотря на занятость, он пошел лично проверить обстановку вокруг Рейхстага. И то что он там увидел его напугало. Облака корреспондентов роились вокруг. Были даже киношники. О Егорове и Кантарие никто ничего не знал. В центре внимания находились разведчики взвода Сорокина. Они непрерывно давали интервью и фотографировались. Когда мы видим в фильмах как бойцы идут крышей и ставят флаг, то мы видим взвод Сорокина. Снова, вся спецоперация "знамя Победы" оказалась под угрозой срыва. Сейчас корреспонденты напишут, нафотографируют и разошлют материалы по редакциям. А нафотографировали много. Лисицын вернулся в штаб, доложил Кузнецову и в два часа дня 674 полк со всеми разведчиками получил "важное задание" и срочно покинул территорию Рейхстага, чтобы не мешать официальной версии со знаменосцами Кантарией и Егоровым". Всего с 30 апреля по 2 мая на Рейхстаге установили около 40 флагов. Германия. Первая фотография «знамени победы». 19 июня 1945 года. Жуков снял "знамя Победы" с парада.

Праздновать день победы впервые с 1945 начали в 1965 году. Несмотря на распространенное мнение, на параде 1945 "знамени победы" не было. Куда же оно делось?

"Жуков снял "знамя Победы" с парада. Этот флаг должны были пронести впереди всех колонн победных советских фронтов. И когда об этом узнали в 150 дивизии, они от счастья потеряли разум, взяли и написали на флаге номер дивизии и прочее. И когда Жуков увидел на репетиции парада флаг с такой надписью, он дал команду его немедленно отправить в музей. Непутевые исполнители превратили "флаг коммунизма, флаг Ленина, флаг социалистической родины" во флаг обычной рядовой дивизии. Если пронести флаг с такой надписью впереди всех войск, то это будет равноценно признанию, что 150 дивизия сделала главный вклад в победу. Получалось, что всю войну выиграла она. Слева направо: Самсонов, Кантария, Егоров, Сьяны и Неустроев перед репетицией парада. Последняя фотография «знамени победы» перед 20-летним заключением в хранилищах музея. Этот флаг 20 лет пролежал в архиве музея и даже не выставлялся. Когда Хрущева сняли, нужна была новая парадигма советского сообщества. Тогда же очень существенно изменилась судьба героев. Егоров жил в трущобах. После парада, в 1966 году для него лично построили коттедж с паровым отоплением, с телефоном. И Кантарии также не забыли. В 1971 году ему дали прекрасную квартиру в доме, который стоял рядом с министерскими зданиями в Абхазии. Назначили директором мясного магазина. "флаг Победы" получили из подвальных схронов и построили для него отдельный зал.

Какой была дальнейшая судьба "знаменосцев"?

Когда кончился СССР, в 1991 году положение "знаменосцев" существенно изменилось. Семью Егорова выгнали из коттеджа. (Егоров погиб в 1975 году). Жена и дочь почти попрошайничали. Гражданская и военная власть судьбой женщин не занималась. В 1993 году российские войска захватили Сухуми. Кантария выгнали из квартиры. Он бросился в Москву и умер. Никто не пришел попрощаться. Семью из квартирки выгнали. В 1995 году 9 мая впервые независимая Россия провела парад, где появился флаг Победы. Но его положение ухудшилось по сравнению с 1965 годом, потому что Ельцину очень большую конкуренцию составляли коммунисты. Они на своих митингах использовали этот "флаг Победы". Ельцин был вынужден указом 1996 запретить использовать его. Предлагали использовать другой флаг, так называемый "символ победы". В апреле этого же 2007-го, после речи Путина, его назначили национальной реликвией в законодательном порядке. Сейчас он выполняет роль второго государственного флага в так называемых ДНР и ЛНР, а также в оккупированных Россией Абхазии, Осетии и Приднестровье.

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения, 9 мая - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Мероприятия проводят под лозунгом "1939-1945. Помним. Побеждаем". В эти дни исполняется 75 лет со капитуляции Германии. "Традицию отмечать победу над нацистами 9 мая унаследовали от СССР. Ее формировали "сверху", распоряжениями советского руководства. Помпезные парады, празднование, награждение ветеранов начались в 1965-м - за 20 лет после окончания войны, - говорит историк Виктория Яременко, 41 год. - В тот период и творился миф "Великой Отечественной войны" и культ победы".