Еврейские кладбища Украины будут изучать с воздуха

EJCF изучает еврейские кладбища Европы. Фото: UAinfo

Неправительственная организация "Европейская инициатива еврейских кладбищ" будет обследовать иудейские кладбища с помощью дронов, чтобы создать карту захоронений.

Будут исследовать страны, которые больше всего пострадали от Холокоста. Добровольцы обследуют еврейские кладбища Украины, Литвы, Словакии, Молдовы и других стран. Инициатива будет финансироваться с помощью ЕС, сообщает jewishnews.

"Мы не только занимаемся поиском еврейских захоронений, но и возведём ограждения вокруг этих кладбищ, чтобы люди знали, что здесь покоятся евреи", - заявил исполнительный директор EJCF Филипп Кармел.

Для осуществления задуманного, EJCF просит добровольцев из Украины, Литвы и других стран оказать помощь в поиске кладбищ и составлении карты-плана захоронений. Отдельные добровольцы будут наняты, чтобы ухаживать за могилами.

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EJCF - международная неправительственная организация, основанна в Германии и имеет центральный офис в Киеве, занимается сохранением исторического наследия.

На Тернопольщине в городе Чертков местные заметили на одной из улиц города старинные еврейские надгробия.