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четверг, 14 мая 2020 11:35

Это экзамен на национальную и политическую зрелость - власть просят разобраться с мемориалом в Бабьем Яру

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Это экзамен на национальную и политическую зрелость - власть просят разобраться с мемориалом в Бабьем Яру
Деятели отмечают, что мы, как политическая нация, несем общую ответственность за сохранение памяти о трагедиях, которые произошли в нашей стране Фото: wikipedia

Представители украинской культурной и научной общественности обратились к Президенту Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Денису Шмыгалю и мэру Киева Виталию Кличко с требованием взять полную государственную ответственность за создание Национального мемориального комплекса в Бабьем Яру.

Поводом для обращения стал очередной скандал вокруг деятельности мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (МЦГБ), основанного 2016 с инициативы и на средства российских бизнесменов Михаила Фридмана, Павла Фукса и Германа Хана. Изначально этот проект вызвал существенные возражения представителей украинского научного сообщества и еврейской общины из-за накинутой спонсорами-заказчиками неприемлемой идеологии и выбранного участка для строительства, расположенного на территории бывших киевских кладбищ, - пишет международный смотровой портал "Критика".

Прошлой осенью художественным руководителем МЦГБ был назначен контроверсионный российский режиссер Илья Хржановский. Это назначение сопровождалось полной сменой команды МЦГБ и громкими заявлениями его бывших видных сотрудников, в том числе известных зарубежных ученых. Все это, по мнению авторов обращения, в очередной раз высветило базовый недостаток деятельности МЦГБ - абсолютную непрозрачность и непредсказуемость принятия ключевых решений, влияния на которые не имеет ни украинское государство, ни украинское гражданское общество.

Авторы обращения убеждены, что вопрос по чествованию жертв Бабьего Яра и обустройства в нем Мемориала должен находиться исключительно в ведении и под контролем украинского государства и украинского гражданского общества и не может быть передан в руки иностранных граждан или частных структур.

Авторы обращения требуют возложить ответственность за процесс мемориализации Бабьего Яра на Украинский институт национальной памяти. В основу государственных мероприятий в этом направлении должна лечь Концепция комплексной мемориализации Бабьего Яра, которую подготовила рабочая группа украинских ученых при Институте истории Украины НАНУ во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 26 июля 2018 и по заказу Министерства культуры Украины и Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Непосредственную реализацию проекта должен осуществлять Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр", при котором должен быть создан Наблюдательный совет из представителей украинского гражданского общества, государственных институтов, научного сообщества и меценатов. Финансирование Национального мемориального комплекса в Бабьем Яру должно происходить за счет средств государственного бюджета и благотворительных пожертвований.

Авторы обращения отмечают, что все мы, как политическая нация, несем общую ответственность за сохранение памяти о трагедиях, которые произошли в нашей стране. Наша способность справиться с задачей комеморации этих мест является глобальным вызовом и современным экзаменом на национальную и политическую зрелость и одновременно проверкой, насколько мы освободились от постколониального сознания, комплекса неполноценности и зависимости от других государств и групп, которые пытаются формировать эту историческую память вместо нас или навязывают нам собственные коммеморативные практики.

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По состоянию на вечер среды, 13 мая обращение подписали более 470 человек, среди них:

Действующие и бывшие участники Инициативной группы "Першого грудня" Вячеслав Брюховецкий, Оля Гнатюк, Владимир Ермоленко, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Игорь Козловский, Мирослав Маринович, Всеволод Речицкий, Ярослав Яцкив;

Правозащитник и бывший политзаключенный Николай Горбаль;

Архиепископ Игорь Исиченко;

Народные депутаты Владимир Вятрович и Николай Княжицкий;

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;

Писатели Оксана Забужко, Ирэна Карпа, Марианна Кияновская, Андрей Курков, Андрей Любка, Богдана Матияш, Василий Махно, Катя Петровская, Петр Рыхло, Николай Рябчук, Остап Сливинский;

Историки Алла Атаманенко, Геннадий Боряк, Тамара Вронская, Алексей Гарань, Игорь Гирич, Максим Гон, Ярослав Грицак, Леонид Зашкильняк, Виктор Даниленко, Геннадий Ефименко, Оксана Кись, Сергей Кот, Александр Лысенко, Надежда Миронець, Иван Монолатий, Александр Мотыль, Виталий Нахманович, Татьяна Пастушенко, Иван Патриляк, Йоханан Петровский-Штерн, Анатолий Подольский, Екатерина Смаглий, Елена Стяжкина, Юрий Шаповал, Наталья Шлихта, Лариса Якубова;

Дипломаты Даниил Лубкивский и Владимир Огрызко;

Журналисты и публицисты Александр Зинченко, Зоя Казанжи, Виталий Портников, Татьяна Терен, Сергей Тихий;

Философы Евгений Быстрицкий, Сергей Грабовский, Виктор Еленский, Вахтанг Кебуладзе, Тарас Лютый, Константин Сигов, Людмила Филипович;

Редакторы и издатели Тарас Возняк, Александр Коваль, Андрей Мокроусов, Оксана Форостина, Татьяна Хорунжа;

Педагоги и ученые Михаил Гончар, Тарас Добко, Владимир Дубровский, Владимир Казарин, Сергей Квит, Наталья Климовская, Евгений Магда, о. Богдан Прах, Юрий Прохасько, Сергей Рябченко, Игорь Скочиляс, Элеонора Соловей, Любомир Тарновский, Олег Турий, Борис Херсонский, Павел Хобзей;

Художники Матвей Вайсберг и Ирина Климова;

Музейщики Людмила Губианури, Ольга Друг, Иван Козленко, Николай Кушнир, Татьяна Люта, Даниил Никитин, Ольга Мельник, Игорь Пошивайло, Олесь Пошивайло;

Украинские и еврейские общественные деятели Михаил Басараб, Юрий Гончаренко, Богдан Кожушко, Галина Койнаш, Андрей Левус, Роман Спектор, Тарас Стецькив, Александра Супряженко, Иза Хруслинская, Мейлах Шейхет.

С полным текстом обращения и списком подписантов можно ознакомиться на сайте "Критики".

Подписать обращение можно здесь.

Недавно украинские деятели культуры и науки подписали открытое письмо в адрес председателя и членов Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Требуют уволить режиссера Илью Хржановского с должности художественного руководителя центра и возобновить работу Общественного совета, распущенного в прошлом году.

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