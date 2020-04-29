Известные украинцы призвали уволить художественного руководителя "Бабьего Яра"

Известные украинцы призвали уволить режисера фильма "Дау" и художественного руководителя "Бабьего Яра" Илью Хржановского Фото: censor.net.ua

Украинские деятели культуры и науки подписали открытое письмо в адрес председателя и членов Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Требуют уволить режиссера Илью Хржановского с должности художественного руководителя центра и возобновить работу Общественного совета, распущенного в прошлом году.

Текст письма передает издание "Левый берег".

"В эти дни в Украине происходит острая дискуссия вокруг концепции Мемориала нынешнего художественного руководителя Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Ильи Хржановского и его предыдущих проектов.

В конце 2019 года господин Хржановский был назначен художественным руководителем Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Однако, по свидетельству сотрудников, де-факто его работа в Мемориале началась еще ранней осенью. С тех пор политика Мемориала претерпела радикальные изменения. Так, 30 сентября 2019 года в письме за подписью тогдашнего генерального директора Мемориала Геннадия Вербиленко члены Общественного совета Мемориала были уведомлены о роспуске Совета без объяснения причин. Вскоре проект оставили Геннадий Вербиленко, исполнительный директор мемориала Яна Баринова и значительная часть команды. Надо отметить, что предыдущая команда осуществила достаточно много для выработки концепции Мемориала и ее работа получила высокую оценку международных экспертов. Несмотря на декларируемую новым художественным руководителем политику прозрачности в деятельности учреждения, публично такие кадровые решения стейкхолдеров объяснены не были.

23 апреля 2020 года Карел Беркгоф, главный историк Мемориала с февраля 2017 по январь 2020 года, заявил о невозможности дальнейшей международной поддержки Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" по этическим соображениям. Он сослался на драматические изменения в учреждении, которые начались после назначения Хржановского, и особенно резко высказался относительно предложенных им методов мемориализации трагедии Бабьего Яра. Среди них — построение "психометрических алгоритмов", участие в экспериментах, "в которых посетители окажутся, в частности, в роли жертв, коллаборационистов, нацистов и военнопленных, которых заставляли сжигать трупы" и другие. Карел Беркгоф назвал предложения Хржановского антинаучными и нарушающими Международный устав мемориальных музеев (International Memorial Museums Charter).

27 апреля было обнародовано адресованное дирекции Мемориала еще осенью 2019 годи письмо руководителя Группы развития основной экспозиции (Core Exhibition Development Group) Дитера Богнера, в котором он резко критикует представленную Хржановским концепцию Мемориала как провоцирующую шоковый опыт, а не памятование и рассуждение, и называет ее "Холокост-Дисней". Господин Богнер также отмечает несоответствие методов назначения Хржановского заявленным принципам прозрачности и по этическим соображениям отказывается от дальнейшего сотрудничества с Мемориалом.

В этот же день концепцию господина Хржановского опубликовал сайт "Историческая правда". Представленные материалы вызвали волну дискуссий и критики в среде профессионалов и широкой общественности. Общая оценка опубликованных материалов сводится к тому, что предложенные формы иммерсивного привлечения к реконструированной инструментами VR действительности Холокоста, геймизация смерти, использование приемов социальной инженерии, в частности, запрещенных к воспроизведению Стэнфордского тюремного эксперимента и Эксперимента Милгрэма, не имеют ничего общего с увековечением памяти жертв холокоста. По нашему глубокому убеждению, мемориалы Холокоста призваны предотвращать возникновение в будущем тех моральных выборов, перед которыми оказывались его жертвы. Симулировать ситуации подобного выбора — недопустимо.

К сожалению, дирекция Мемориала сих пор не обнародовала контроверсийную концепцию Хржановского, а Наблюдательный совет мемориала не высказал публично свою позицию относительно обвинений в нарушении прав человека в предыдущем проекте Хржановского — "Дау", который вызвал широкий общественный резонанс.

В частности автора "Дау" обвиняют в нарушениях во время работы прав человека, трудового законодательства, вероятном насилии над детьми, причинении телесного вреда, унижении и сексуальных домогательствах. Критики проекта ставят под сомнение наличие реального информированного согласия взрослых участников.

Сторонники проекта (и сам автор) акцентируют на широком международном резонансе и даже успехе "Дау", в частности, присуждении одного из главных призов Берлинского международного кинофестиваля ленте Дау. Наташа, минуя, однако, скандал, которым сопровождался ее показ в Берлине. Французская и немецкая пресса в 2019—2020 годах неоднозначно отреагировала на проект и критиковала автора за сцены несимулированного насилия и проявления расизма, и поставила под сомнение этичность творческого метода Хржановского.

Господин Хржановский не скрывает факт сотрудничества в проектах Дау с российским экстремистом Максимом Марцинкевичем (по прозвищу Тесак) и его группой. Марцинкевич — основатель гомофобского движения "Оккупай-педофиляй", пропагандист идей национал-социализма, расизма и антисемитизма.

22 апреля 2020 года на официальном сайте Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" появилось официальное заявление институции, в котором, в частности, говорится: "Мы не можем давать профессиональную оценку этим фильмам, методам и приемам, по которым они созданы". Это заявление, как нам кажется, противоречит ценностям, которые отстаивает Мемориал (свобода и достоинство человека, его жизни и его права), поскольку речь идет о пренебрежении человеческим достоинством, инструментализации человека, сотрудничестве с неонацистами. Отсутствие реакции на неоднозначные концепции и публичные акции руководителя дискредитирует учреждение, ставит под сомнение его приверженность заявленной миссии и задачам, среди которых — "привлечь внимание общества к угрозам тоталитарной, экстремистской, нацистской и расистской идеологии, поддерживая при этом культурные, этнические, религиозные и социальные различия".

Мы считаем невозможным игнорировать неоднократно озвученные намерения господина Хржановского перенести апробированные в ходе работы над проектом "Дау" методы (некоторыми специалистами расцениваемые как методы социальной инженерии) на чувствительную сферу комеморации трагедии Холокоста.

Мы считаем также недопустимыми непрозрачность управленческих решений и отсутствие подотчетности учреждения общественности. Создание Мемориала Бабий Яр — общее дело Благотворительного фонда Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", украинской власти, международных стейкхолдеров и украинского общества. Благотворительные пожертвования, сколь угодно щедрые, не должны превращать Мемориал в частное дело и не дают права на волюнтаристские решения. Международная организация, проповедующая ценности открытого общества и задающая этические стандарты, должна действовать открыто.

Репутационные потери, нанесенные Мемориалу вследствие назначения господина Хржановского художественным руководителем, разрушают результаты работы предыдущих трех лет и ставят институт на грань международного скандала.

Призываем Наблюдательный совет освободить господина Хржановского от должности художественного руководителя Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и возобновить деятельность Общественного совета Мемориала как независимого органа координации с общественностью".

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Под письмом подписались:

Зураб Аласания, журналист, председатель правления Национальной Общественной Телерадиокомпании Украины

Екатерина Бабкина, украинская писательница

Вера Балдинюк, журналистка, главный редактор сайта Korydor

Юлия Бентя, музыковед, ответственный редактор журнала "Критика"

Владимир Беглов, журналист, председатель правления Образовательного центра по правам человека в Львове

Екатерина Ботанова, культурный критик, со-куратор международного фестиваля Culturescapes (Швейцария)

Юлия Ваганова, заместитель генерального директора НКММК Мистецький Арсенал по выставочной и музейной работе

Галина Герасим, социолог, Украинский Католический Университет

Ольга Гончар, директор Мемориального музея тоталитарных режимов Территория террора во Львове

Анна Гриценко, независимая исследовательница крайне правых движений

Богдан Грицюк, проектный менеджер Jam Factory Art Center и Образовательного центра по правам человека во Львове

Людмила Губианури, заведующая литературно-мемориальным музеем М. Булгакова

Тамара Гундорова, профессор, член-корреспондент НАН Украины, Институт литературы имени Шевченко НАН Украины, член Национального совета Украины по развитию науки и технологий

Елена Гусейнова, руководитель отдела литературных программ Радио Культура, поэтесса

Лия Достлева, художница, антрополог культуры

Андрей Достлев, художник, исследователь фотографии

Оксана Дудко, историк, Университет Торонто, Центр городской истории Центрально-Восточной Европы

София Дяк, историк, директор Центра городской истории Центрально-Восточной Европы, Львов

Сергей Екельчик, президент Канадской ассоциации украиноведов, профессор Университета Виктории

Владимир Ермоленко, философ, журналист, директор по аналитике "Интерньюз-Украина", преподаватель НаУКМА

Сергей Жадан, писатель

Татьяна Журженко, политолог, исследовательница политики памяти, Университет Вены

Оксана Забужко, писательница

Денис Иванов, продюсер, руководитель кинокомпании Артхаус Трафик

Анна Исаева, историк, Лундский университет, Швеция

Ирэна Карпа, писательница, музыкант

Алевтина Кахидзе, художница, соучредитель резиденции для международных художников Расширенная история Муз, посол по толерантности ПРООН в Украине

Мартин-Александр Кислый, исследователь, Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

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Вахтанг Кипиани, главный редактор сайта Историческая правда

Оксана Кись, доктор исторических наук, ст. н. сотрудник Института народоведения НАН Украины

Александра Коваль, генеральный директор Украинского института книги

Иван Козаченко, социолог, Кембриджский университет, Великобритания

Иван Козленко, генеральный директор Национального центра Александра Довженко

Екатерина Колесник, независимая исследовательница

Екатерина Костогрыз, исследовательница, Национальный университет Киево-Могилянская академия

Олег Коцюба, литературовед, Гарвардский университет, США

Юлия Литвинец, генеральный директор Национального художественного музея Украины

Андрей Любка, писатель

Юрий Макаров, журналист, шеф-редактор директората телевидения НСТУ, председатель редакционного совета журнала Украинская неделя, председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

Елена Оногда, музейница, Мистецький арсенал

Олеся Островская-Лютая, генеральный директор Мистецького Арсенала

Наталья Отрищенко, социолог, Центр городской истории Центрально-Восточной Европы

Дарья Подгорнова, историк, Национальный университет Киево-Могилянская академия

Анатолий Подольский, историк, руководитель Украинского центра изучения истории Холокоста

Яна Примаченко, историк, Институт истории Украины НАН Украины

Татьяна Пушнова, руководитель публичных коммуникаций Мистецького арсенала

Зоряна Рыбчинская, заведующая кафедрой культурологии Украинского католического университета

Алена Силина, менеджер культурных проектов

Юлия Синькевич, генеральная продюсер Одесского международного кинофестиваля, соучредитель и член Наблюдательного Совета Украинской киноакадемии

Ирина Склокина, историк, Центр городской истории Центрально-Восточной Европы, Львов

Юлия Скубицкая, историк, старший менеджер по развитию ОО Интерньюз-Украина

Ярослава Стриха, переводчица, литературовед

Елена Стяжкина, историк

Владимир Тихий, кинорежиссер, Общественное кинообъединение Вавилон 13

Юлия Федив, исполнительный директор Украинского культурного фонда

Татьяна Филевская, заместитель генерального директора Украинского института

Оксана Форостина, издательница

Валентина Хархун, литературовед, профессор Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя, исследователь музеев коммунизма

Борис Херсонский, поэт, ректор Киевского института современной психологии и психотерапии

Ирина Цилык, кинорежиссер, писательница

Виталий Чернецкий, профессор славистики, директор Центра российских, восточноевропейских и евразийских исследований, член исполнительного совета программы еврейских исследований, Канзасский университет, США

Мария Черная, историк, Национальный университет Киево-Могилянская академия

Владимир Шейко, генеральный директор Украинского института

Юлия Юрчук, историк, исследователь политики памяти, Университет Седерторн, Швеция

Фильм "Дау" снимали в 2011 году. Режиссер - россиянин Илья Хржановский, по информации журналистки Янины Соколовой. Все актеры и съемочная группа фильма подписали соглашение о неразглашении того, что происходило на площадке. Часть критиков на фестивале в Берлине и Париже отказались писать рецензии на это кино, мотивируя это нежеланием участвовать в пиаре фильма, который в документально-художественной манере демонстрировал изнасилования, унижения и садизм.