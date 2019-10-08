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вторник, 08 октября 2019 10:03

Епископы отказались от объединения церквей

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Епископы отказались от объединения церквей
Епископат УАПЦ на собрании в Варшаве 1944-й Фото: risu.org.ua

Украинская автокефальная православная церковь и Автономная Православная Церковь подписали "Акт объединения" 8 октября 1942-го. Пытались преодолеть церковный раскол.

Собрание состоялось в Почаевской лавре. От имени УАПЦ документ подписал Переяславский епископ Мстислав Скрипник, от АПЦ - митрополит Алексей Громадський.

Высшим органом церковного управления утвердили Священный синод с 5 старших епископов, секретарем ставал Мстислав. При этом, окончательное решение должны были принять на Всеукраинском поместном соборе.

Несмотря на разрешение канонических споров и договоренности о разделе кафедр, епископаты обоих церквей приняли акт враждебно. Каждый из них оставался при своих взглядах. Больше всего на данное событие отреагировали немецкие оккупанты, которые не были заинтересованы в усилении украинских позиций.

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После значительного давления со стороны нацистов и собственного духовенства, через несколько месяцев отец Алексей признал акт недействительным. Мстислава арестовало гестапо. Митрополит Алексей в 1943-м попал в засаду боевых частей ОУН (М) у Смыги - теперь Ровенской области, где его смертельно ранили. Члены ОУН называли это роковой ошибкой. Историки же предполагают, что немцы намеренно направили деятеля этим путем.

Украина так и не смогла преодолеть раскол. После прихода советских войск в 1944-м УАПЦ запретили.

Украинская автокефальная православная церковь основана в ходе национально-освободительной борьбы 1917-1921-го. 1929 советская власть объявила УАПЦ "одним из звеньев антисоветского подполья" и распустила ее. Выдающегося украинского деятеля митрополита УАПЦ Василия Липковского расстреляли в СССР 27 ноября 1937-го. Накануне Второй мировой войны были ликвидированы почти все проявления УАПЦ в советской Украине. Второе кратковременное возрождение церкви состоялось в 1942-м. Прекратила существование после занятия территории Украины советскими войсками, однако до сих пор продолжает деятельность в эмиграции и в диаспоре.

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Дата
08
октября

Епископы отказались от объединения церквей

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