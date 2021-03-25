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четверг, 25 марта 2021 12:49

Емельяна Ковча арестовали за действия против оккупационной власти

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Емельяна Ковча арестовали за действия против оккупационной власти
В 1999 году Емельяна Ковча признали праведником Украины. 2001-го Папа Римский Иоанн Павел II провозгласил блаженным священномучеником.. Фото: kovch.org.ua

25 марта 1944 года в концлагере Майданек в Польше в газовой камере сожгли греко-католического священника 59-летнего Емельяна Ковча.

Он родился 20 августа 1884 в селе Космач современного Косовского района Ивано-Франковской области в семье священника Григория Ковча. Получил образование, изучал философию и теологию в Папском Урбанианском университетов Риме.

24 октября 1910-го женился на Марии-Анне Добрянской. В браке имели 6 детей. С 1911 года был священником. В 1912-м отправился на миссию к украинцам Югославии. Занимался эмигрантами из Галичины, которые поселились в Боснии.

В 1916 году Ковч вернулся в Галичину. Работал в приходе села Сарники Верхние Рогатинского уезда на Ивано-Франковщине. С 1919-го стал полевым духовником Бережанского коша Украинский Галицкого армии.

"Молодой тогда отец Ковч был полон энергии и сил. Не было уголка в коше, где наш духовник не появлялся бы несколько раз в день. Не было отрезка сложной жизни коша, в котором наш духовник не принимал бы подходящего для него участия. Каждое утро, отслужив Божественную литургию, отец Ковч спешил в госпиталь, который был уже полон участников боев за Львов. Ежедневно можно было видеть его на поле упражнений, в канцелярии, в магазинах, везде он разрешал жалобы отдельных частей или военных, всегда находил время для воинов", - вспоминал подполковник Роман Долинский.

В 1921-м нес пастырское служение в селе Борщев Перемышлянского уезда на Тернопольщине. В 1922 году Емельяна Ковча назначили священником в городе Перемышляны на Львовщине и настоятелем храма Собора Пресвятой Богородицы в селе Коросно, недалеко от Львова.

В октябре 1933-го в селе Боршев современного Перемышлянского района Львовской области в проповеди осудил политику Голодомора. За это польские власти арестовали его.

Во время немецкой оккупации Галичины выдавал свидетельства о крещении евреям. Ранее нацисты запретили это делать. Всего выдал более 600 свидетельств. В сентябре 1941 года оккупанты закрыли синагогу города Перемышляны, наполненную людьми. Бросили в нее зажигательные бомбы.

"Римско-католический ксендз и группа людей из Перемышлян прибежали к отцу Ковчу с просьбой, чтобы помог спасти синагогу. Ковч, который в совершенстве знал немецкий язык, крикнул немецких солдат, чтобы допустили его в синагогу. Последние онемели от удивления и пустили его, а отец бросился выносить людей. Среди других, которых спас отец Ковч был раввин. Белз Аарон Роке, который в то время находился в Перемышлянах", - вспоминал бывший житель Перемышлян Леопольд Кляйман-Козловский.

Обратился с письмом к диктатору Адольфу Гитлеру, в котором осуждал массовые убийства евреев и требовал разрешения посещать их в гетто. За это 30 декабря 1942-го Гестапо арестовало Ковча и бросило в львовской тюрьме на улице Лонцкого. В августе 1943 года Ковча перевели в концлагерь Майданек.

В концлагере отца посадили в камеру к польскому бандиту Зигмунту Миллеру, которого боялись заключенные. Но тот хорошо относился к священнику. Позволял ему исповедовать и причащать верующих, отправлять литургии в углу камеры. Заключенные называли Ковча настоятелем Майданека. Он служил всем, независимо от национальности или вероисповедания. При этом Ковч работал вместе с другими заключенными на каменоломне.

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"Я понимаю, что стараетесь о моем освобождении. Но я прошу вас не делать ничего в этом деле. Вчера они убили здесь 50 человек. Если я не буду здесь, то кто поможет им перейти эти страдания? Я благодарю Бога за его доброту ко мне. Кроме неба, это единственное место, где я хотел бы находиться. Здесь мы все равны - поляки, евреи, украинцы, русские, латыши, эстонцы. Из всех присутствующих я здесь один священник. Здесь я вижу Бога, который единственный и один для всех, независимо от религиозных различий, существующих между нами. Возможно, наши церкви разные, но во всех них царствует тот же большой всемогущий Бог. Когда я отправляю Литургию, все они вместе молятся. Молятся на разных языках, но разве Бог не понимает все языки? Они умирают по-разному, а я помогаю им переходить этот мостик в вечность. Разве это не благословение? Разве это не величайший венец, который Господь мог возложить на мою голову? Именно так! Благодарю Бога тысячу раз в день за то, что он послал меня сюда. Я не смею просить Его о большем. Не беспокойтесь обо мне - радуйтесь со мной!" - писал Емельян Ковч родным.

До ликвидации концлагеря советскими войсками не дожил 4 месяца.

27 апреля 2009 года из Майданека в Одессу передали часть праха сожженных нацистами людей. Из-за невозможности найти настоящие мощи Ковча, руководство УГКЦ приняло решение считать этот прах мощами блаженного мученика.

В честь Емельяна Ковча основали премию для капелланов. Ею награждают священников за личный пример жертвенности и самоотречения ради спасения душ и жизни защитников Украины.

Сегодня в Люблине откроют памятник священнику УГКЦ отцу Емельяну Ковчу. Постановление о сооружении памятника приняла городская власть Люблина еще в 2018 году, а 22 февраля 2019-го заложили первый камень. Ранее открытие памятника планировали на 28 мая 2020 года, но торжества отложили.

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