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понедельник, 20 июля 2020 15:52

Единственную рукопись пьесы Шекспира выложили в интернет

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Единственную рукопись пьесы Шекспира выложили в интернет
Опубликовали запись пьесы Шекспира. Фото: blogs.bl.uk

Опубликовали рукопись единственной сохранившейся пьесы Уильяма Шекспира.

Текст пьесы "Сэр Томас Мор" конца XVI или начале XVII века в свободный доступ выложила Британская библиотека, пишет Inspired.

Авторство установили только в 1871 году путем сравнения почерка. Над пьесой работали сразу 6 драматургов. "Сэр Томас Мор", вероятно, никогда не ставили на сцене при жизни ее авторов.

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В пьесе рассказывается о лорд-канцлере Англии XVI в. Томасе Море. Он выступал против Реформации и отказался признавать Генриха VIII главой Англиканской церкви.

В 1535 году Мора казнили. Католическая церковь признает его святым.

7 мая 1663 года в центре Лондона на Друри-Лейн открыли Королевский театр. Через 6 лет он сгорел, но его снова восстановили. Сейчас это - старейший театр Англии.

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