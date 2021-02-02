"Духи от тебя и шоколадные конфеты получил, чудачка ты моя родная" - последнее письмо Евгения Плужника из Соловков

Фото: facebook.com/tamara.skrypka

Поэт Еген Плужник умер 2 февраля 1936-го на Соловках. Попал в лагерь за полгода до того. Болел туберкулезом.

В ночь с 4 на 5 декабря 1934 года энкаведисты провели обыск в доме Плужников на улице Свердлова - теперь Прорезная. Изъяли "компромитуючи" материалы: паспорт, 2 выпуска "Литературно-научного вестника" 1912 года, журнал "Украина" 1924 года, воспоминания Мирослава Ирчана "В бур'янах", рассказ Владимира Винниченко "Бабусин подарунок", сборник Андрея Никовского Vita nova. Хозяина арестовали.

В марте следуещего года выездная Военная коллегия Верховного суда заусудила к расстрелу. Затем приговор изменили на 10 лет лагерей.

В Киеве осталась его жена Галина Коваленко. В браке жили с 1923 года. Детей не имели.

Исследовательница Тамара Скрипка опубликовала в Facebook последнее письмо Евгения Плужника жене:

"4.ХІІ.35

Дружинко моя хорошая!

Вышел год, как жизнь разъединила нас. Впереди еще девять долгих лет разлуки! Станет здоровье, может, тогда поживем еще вместе. Но для этого нужно здоровье и еще раз здоровье! А вот с ним у тебя, как видится мне, так себе - с нервами твоими! Ты не получаешь от меня месяц или два писем, и вот почти сходишь с ума. Эх, Галка!

Ненадолго хватит тебе сил и нервов, если не возьмешь себя в руки! Запомни твердо, раз навсегда: я пишу тебе раз в месяц. К тому же иногда я тебе это письмо во второй половине месяца - значит, получить его ты можешь только в следующем месяце. Итак, получается, что начинать волноваться в двадцатых числах октября ты просто не имела никаких оснований! Кроме того, тоже раз навсегда запомни, что тот или иной лист, а то и два подряд, могут потеряться в пути. Об этом мы говорили с тобой еще на свидании у моего следователя, - и как я просил тогда тебя не волноваться по поводу писем. Все бесполезно!

Нет у тебя ни выносливости, ни логики, ни воли! Сами голые нервы. Эх, как это больно мне, Галя! Будь хоть в дальнейшем умная - не выдумывают несчастья, когда его еще нет! Настрой себя так, что в течение года ты будешь от меня получать 6-7 писем. Все остальные пусть будут тебе неожиданным подарком.

И в любом случае никогда не траться на никому ненужные телеграммы и не шли те короткие (в одну страницу!) записки, ведь это не письма, полные тревоги и боли! Кому от них легче? Тебе? - Вряд ли. Мне - только труднее, потому что помочь я тебе не могу. Я ждал от тебя больших, на много страниц, листов, содержательных реальным, жизненным содержанием. Мне же хочется знать, как ты живешь, твой быт, твои планы в дальнейшем; как живут сестры.

Эх, Галка! мечтал, что ты действительно крепкая и сильная, что проложишь ты себе дорогу в жизни.

Теперь о хозяйстве. Спасибо, родная, за посылки. Целую малые твои ручки! Получил я их до сих пор 9 штук. Завтра будет десятая. Сердечное спасибо сестре Марусе за яблоки. Тебе спасибо за валенки, - замечательные и как раз на ногу. В дальнейшем не присылай мне конфет, пряников и т.п. - только наедное: жиры (топленое масло), мясные консервы. И обязательно в посылку поверх всего клади точный список, сколько и чего шлешь (без всяких обращений).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тысячу человек приговорили к расстрелу

Хотя, собственно, после того, как ты получишь это письмо, тебе уже вряд ли придется что-то мне посылать. В декабре навигация, пожалуй, станет ... Говорят, что тогда иногда принимают сюда посылки авиапочтой, но это очень дорого! Вышли тогда мне в феврале литр топленого масла - и все! И еще: прошу без нервов! У меня есть сало, сахар, сухари. Итак, возьми за правило: обо мне не беспокоиться! Я здоров, чувствую себя нормально, нетерпеливо жду от вас больших писем.

Последнее твое письмо было от 8/ХІ. Приезжала ли к тебе мама? Поблагодари ее от меня за письмо, - оно действительно взбодрило меня. Маминой посылки я не получил. Зато духи от тебя и шоколадные конфеты получил, - чудачка ты моя родная! Тасино письмо получил, спасибо ей. И всем сестрам сердечное спасибо за память и, главное, за внимание к тебе

Будьте же все здоровы!

A тебя так пылко целую, как безмерно люблю и как хочу, чтобы ты была здорова, бодра, вынослива.

Твой Евгений.

Следующее письмо напишу в десятых числах января".

29 марта 1936-го участковый инспектор принес на адрес Галины Коваленко оповещения с Беломор-Балтийского канала о смерти Евгения Плужника 2 февраля. На следующий день сестра Маруся телеграммой сообщила Галину, которая находилась в Москве, о смерти мужа.

1943 года Галина Коваленко выехала во Львов. Оттуда в Германию. Затем эмигрировала в США. Умерла 1989 года в Нью-Йорке.

Правительство СССР издало постановление об организации Соловецкого лагеря принудительных работ 13 октября 1923 года. Вскоре возник крупнейший концентрационный лагерь 1920-30 годов, известный как СЛОН. Первых узников этапа доставили на Соловецкие острова на колесном пароходе "Печора" еще 6 июня 1923 года. На том месте действовали северные лагеря Государственного политического управления. Октябрьское постановление предусматривало передачу новому лагерю Соловецкого монастыря и его имущества и размещение на территории 8 тыс. заключенных, в частности представителей прежней политической оппозиции к большевикам.