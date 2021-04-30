Друзья выкупили Шевченко

1838-го Тарас Шевченко стал учеником Петербургской академии искусств. Иллюстрация: Автопортрет Тараса Шевченко

В Царском Селе под Петербургом 4 мая 1838-го выкупили из крепостничества художника и поэта Тараса Шевченка.

Сын крепостных Тарас Шевченко учился живописи у местных дьяков и художников. Господин Павел Энгельгардт отдал парня в науку к петербургскому живописцу Василию Ширяеву. Знакомый художника Иван Сошенко познакомил Тараса с земляками - писателем Евгением Гребинкой, художником Аполлоном Мокрицким, профессором Василием Григорьевичем. Профессор занимал высокую должность в Петербургской Академии художеств. Уговорил Тараса подать рисунки в Общество поощрения художников. Их высоко оценили, но крепостные не могли учиться в высших учебных заведениях.

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Художник Карл Брюллов хвалил рисунки и стихи Шевченко и хотел выкупить его. Господин Энгельгардт назвал цену - 2500 руб - эта сумма эквивалентна 45 кг серебра. Воспитатель наследника престола цесаревича Александра господин Жуковский попросил Брюллова написать с него портрет. Хотел разыграть его в частной лотерее среди членов царской семьи. Лотерейные билеты по 300-400 руб. купили императрица, царевны, наследник престола. Портрет Жуковского достался царицы Александре Федоровне.

От царской семьи получили 1000 руб. Этих денег было недостаточно для выкупа Шевченка. Брюллов, Жуковский, Венецианов и Юлия Баранова начали сбор средств. Деньги пожертвовали десять друзей Шевченко. Сумму собрали и передали Энгельгардту. Отпускную Шевченко вручил Василий Жуковский через три дня после лотереи. Через месяц Шевченко стал учеником Петербургской академии искусств.

Поэт и художник Тарас Шевченко родился 9 марта 1814-го в селе Моринцы - ныне Звенигородский район Черкасской области. Его родители были крепостными. Кроме Тараса имели еще 6 детей. 1823-го умерла мать Екатерина, а через 2 года отец Григорий. Чтобы выжить, Тарас пошел батрачить.