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пятница, 24 января 2020 03:14

Древнее пирамид - в выгоревшей лесу обнаружили сооружения неизвестной цивилизации

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Древнее пирамид - в выгоревшей лесу обнаружили сооружения неизвестной цивилизации
В Австралии нашли древние каналы. Фото: Ancient News

После масштабных пожаров в Австралии обнаружили ранее неизвестные науке следы древней цивилизации.

Нашли систему древних каналов и возведенных из камня домов. Их создали жители региона Гундитжмара 6,6 тыс. лет назад. Он расположен в юго-западной части штата Виктория, передает FaceNews.ua.

Найденные сооружения были построены до пирамид в Египте. Система каналов обкладывалась камнями, в ней ловили угрей.

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Находку планируют изучить археологи. Они начали аэрофотосъемку с применением специального программного обеспечения. Существует вероятность того, что вымерлая культура окажется более развитой и сложной, чем считалось.

Археологи обнаружили в Ираке 10 ранее неизвестных науке скальных барельефов, изображающих царя и богов Ассирии. Барельефы VIII-VII вв. до н.э. высеченные в скале, которая тянется вдоль большого древнего оросительного канала в археологическом районе Файда, примерно в 20 км к югу от города Духок.

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