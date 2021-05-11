Для бывших военнопленных организовали лагеря

Военнопленные и гражданские лица проходили через проверочно-фильтрационные лагеря Фото: horstveps.livejournal.com

11 мая 1945 года Государственный комитет обороны СССР принял директиву о создании 100 дополнительных проверочно-фильтрационных лагерей. Советские спецслужбы проверяли людей, которых освободили из немецкого плена войска союзников и которые возвращались на родину.

При Первом - Четвертом Украинских фронтах организовали 55 лагерей, остальные - при двух Белорусских. Каждый новый лагерь был рассчитан на прием и содержание 10 тыс. граждан.

Проверку бывших военнослужащих Красной армии возлагали на органы "Смерша". Проверку же гражданских лиц в 30 лагерях на комиссии из представителей НКВД, НКГБ и СМЕРШа, под председательством представителя НКВД. На каждого человека заводили фильтрационно-проверочное дело, к которому вкладывали и немецкие карточки учета. Часто, чтобы получить свидетельство о сотрудничестве с немцами, чекисты применяли к людям пытки, проводили непрерывные ночные допросы. Удерживать людей должны были не более одного - двух месяцев, а затем 10 суток. Впрочем, сроки часто были значительно большими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Освободили крупнейший лагерь смерти

После проверки военных, которые не вызывали подозрений, направляли в армейские и фронтовые резервные части. А тех, кто служил в немецкой армии или иных формированиях, или же признал это под пытками, направляли в спецлагеря НКВД. Офицеров, находившихся в плену, сразу направляли в лагеря. Гражданским репатриантам, которые прошли проверку, позволяли возвращаться в места проживания, предоставляли транспорт.

По подсчетам российских исследователей, до 30 мая 1945 года в проверочных лагерях находилось до 1,3 млн человек. По состоянию на март 1946-го 659 тыс. бывших военных повторно призвали в Вооруженные силы, 281 тыс. человек отправили в места проживания, а 344 тыс. человек зачислили в рабочие батальоны.

После войны проверки и преследования бывших военнопленных продолжались.

Контрразведку СМЕРШ создали в СССР 14 апреля 1943-го. Предварительное название СМЕРИНШ - смерть иностранным шпионам - предложил нарком госбезопасности Всеволод Меркулов. Впоследствии ее сократил верховный главнокомандующий Иосиф Сталин, отметив, что шпионы могут быть не только иностранными. Официального оформления организация приобрела через пять суток, когда постановлением правительства СССР Управление особых отделов и Морской отдел были выведены из ведения НКВД. На их базе образовались Главное управление контрразведки наркомата обороны "СМЕРШ во главе с Виктором Абакумовым, Управление контрразведки СМЕРШ наркомата военно-морского флота под руководством Петра Гладкова, а несколько позже отдел контрразведки при НКВД во главе с Семеном Юхимовичем. Фактически название "СМЕРШ объединяло три независимых друг от друга органа.