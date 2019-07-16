Дети на берегу реки нашли клад

Муляж Михалковского сокровища в Борщевском областном краеведческом музее Фото: nas.gov.ua

Дети случайно нашли золотой клад весом 7 кг в селе Михалков Тернопольской области 16 июля 1878-го. Сестры Екатерина и Настя Данильчуки пасли скот неподалеку реки Ничлавы и увидели что-то блестящее. Девочки побежали за матерью, чтобы показать находку.

Тогда выкопали диадему из золотой бляхи, застежки-фибулы, браслеты, круглые фаляры, пуговицы, украшения с изображением волков. Местный ювелир постановил, что изделия сделаны из золота. Слухи быстро распространились по селу и началась золотая лихорадка. Только владелец мельницы Мечислав Борковский выехал во Львов за советом в музей Дидушицких. Там заверили, что хотят купить сокровище для музея. Так и сделали. За несколько тысяч крон выкупили много золотых вещей у крестьян, однако большая часть золота попала к ростовщикам, которым крестьяне отдавали свои долги.

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Правительство Австро-Венгрии позволило оставить сокровища во Львове и признало его частью коллекции графа Владимира Дидушицкого. Некоторые вещи попали в частные коллекции австрийских, венгерских, польских вельмож. К 1940-му золотая коллекция хранилась во Львовском историческом музее. Однако в разгар Второй мировой войны и в ходе присоединения Галичины к УССР сокровище вывезли в Москву. Дальнейшая судьба коллекций неизвестна до сих пор. В Украине сохранились только макеты и зарисовки.

Некоторые исследователи убеждены, что диадема принадлежала персидскому царю Дарию Великому, который в 514-м до н. совершил поход на причерноморских скифов, но вынужден был отступать. Однако большинство предметов имеют аналогию с находками гальштатского типа из золотых сокровищ Австрии и Венгрии. Это указывает на происхождение золота от народов, которые заселяли Европу в эпоху раннего железного века (I тыс. до н.э.)

1 июня 1912-го возле села Малая Перещепина современного Новосанжарского района Полтавской области двое мальчишек нашли клад. В нем было 25 кг изделий из золота и 50 кг серебра. 12-летней Федор Деркач и 14-летней Карп Маджар пасли скот и нашли в земле сосуд. Родители подумали, что дети украли его из церкви. Находку показали священнику. Тот сообщил о сосуде в Полтаву. Через 2 дня в село прибыл полицейский и археолог Иван Зарецкий. За то время крестьяне раскопали место клада и разобрали монеты, драгоценный посуду, перстни, браслеты, позолоченное оружие и конскую упряжь. Впоследствии полиция изъяла у крестьян 800 золотых и серебряных предметов. За следующие несколько лет многие жители села заменили соломенные крыши своих домов на жестяные и черепичные.