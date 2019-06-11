75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине

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11 июня 1912-го возле села Малая Перещепина современного Новосанжарского района Полтавской области двое мальчишек нашли клад. В нем было 25 кг изделий из золота и 50 кг серебра.

12-летней Федор Деркач и 14-летней Карп Маджар пасли скот и нашли в земле сосуд. Родители подумали, что дети украли его из церкви. Находку показали священнику. Тот сообщил о сосуде в Полтаву.

Через 2 дня в село прибыл полицейский и археолог Иван Зарецкий. За то время крестьяне раскопали место клада и разобрали монеты, драгоценный посуду, перстни, браслеты, позолоченное оружие и конскую упряжь.

Впоследствии полиция изъяла у крестьян 800 золотых и серебряных предметов. За следующие несколько лет многие жители села заменили соломенные крыши своих домов на жестяные и черепичные.

Под конвоем сокровище отправили в Петербург, в Эрмитаж, где оно до сих пор сохраняется. Сокровище считается крупнейшим в Восточной Европе.

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Ученые считают, что клад был заупокойным подарком. Нашли остатки дубовых брусьев с остатками шелковой ткани. Это мог быть деревянный саркофаг, обшитый шелком.

Время сокрытия клада определили по найденным в нем монетами - VII в. н.э. Большинство исследователей считает, что клад принадлежал вождю степных кочевников. В то время на территории современной Украины существовали кочевые объединения Великая Булгария и Хазарский каганат.

В начале 1980-х немецкий ученый Йоахим Вернер, а затем австрийский ученый Вернер Зайбт и болгарские историки и археологи детально исследовали сокровище и прочитали надписи на древнегреческом языке на перстнях-печатях из него. Вернер выдвинул версию, что возле Малой Перещепины нашли захоронение Кубрата - хана, а затем кагана Великой Булгарии.

Музей сарматского царя Инесмея и музей вина и виноградарства откроют в городе Ямполь Винницкой области. Базой для создания музея правителя станут находки винницких археологов 1980-х годах вблизи села Пороги Ямпольского района.