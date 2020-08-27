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четверг, 27 августа 2020 14:28

Держал черепаху, морских свинок, лягушек и кроликов - 10 интересных фактов об Иване Франко

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Держал черепаху, морских свинок, лягушек и кроликов - 10 интересных фактов об Иване Франко
164 года назад родился украинский писатель и политический деятель Иван Франко. Фото: ukrlit.net

Украинский писатель, поэт, общественный и политический деятель Иван Франко родился 27 августа 1856 года в селе Нагуевичи Львовской области. На протяжении 40 лет через день создавал новое произведение.

Предлагаем подборку фактов из его жизни.

Во время учебы в Дрогобычской гимназии жил у далекой родственницы Кошицкой на окраине города. Родители просили называть ее цьоцей. Часто спал в гробах, которые изготавливали в столярной мастерской, принадлежавшей женщине.

Писателя арестовывали трижды. После второго ареста в 1880-м чуть не умер от голода. Чтобы выкрутиться, за неделю написал повесть "На дне" и на последние деньги отправил ее во Львов. После 3 суток жил на мелкие монеты, найденные на берегу реки Прут. От голода поэта спас старый служитель отеля.

Любимым блюдом Ивана Франко были прижаренные грибы с молодым картофелем. Их ходил собирать в лес сам.

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Инициировал, чтобы в Галичине население называло себя украинцами, а не русинами, как себя традиционно звали коренные галичане.

Знал 14 языков. Писал не только на украинском, но и на польском, немецком, чешском языках. Перевел на украинский язык библейскую "Книгу Бытия". Перевод по сегодняшний день остается наиболее точным.

Держал в своем львовском доме черепаху, морских свинок, лягушек, кроликов. Больше всех любил собак, которых у него было несколько. Подбирал с улицы раненых и лечил. Горожане жаловались, что ночью лают и не дают спать. Бросали во Франко камнями, сжигали перед окнами его чучело. Через забор жил Михаил Грушевский, который подавал на Франко иски в суд.

В 1886 году женился на Ольге Хоружинской с Харьковщины, едва не опоздал на свадьбу. Вместе воспитывали 4 детей, но супружеская жизнь не была счастливой. Семья страдала от нищеты и враждебного отношения львовян и друзей Франко к Ольге, они называли ее схизматичкой, москалькой, Франчихой. Женщина заболела туберкулезом и получила психическое расстройство.

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Увлекался социалистическими идеями. Читал произведения Карла Маркса и Фридриха Энгельса, переписывался с Михаилом Драгомановим. В 1890 году вместе с Михаилом Павликом основал первую украинскую политическую партию социалистического направления - Русско-Украинскую Радикальную Партию. Однако в конце жизни отказался от взглядов и назвал социалистическое государство тюрьмой.

Имел паралич правой руки, с которым прожил последние 7 лет жизни. Писал левой рукой или диктовал произведения помощникам.

Стал единственным украинским поэтом, номинированным на Нобелевскую премии по литературе.

В Киеве появится Виртуальный музей Ивана Франко.

Проект, который будет реализовывать Международный фонд Франко, победил в программе Украинского культурного фонда "Создаем инновационный культурный продукт". Его цель - в интерактивной форме, с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности, популяризировать фигуру Каменяра и его семью как в Украине, так и за рубежом.

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Дата
27
августа

Держал черепаху, морских свинок, лягушек и кроликов - 10 интересных фактов об Иване Франко

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