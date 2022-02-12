День святого Валентина: история возникновения самого романтического праздника мира

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День святого Валентина по всему миру отмечают как День влюбленных 14 февраля. Мальчики и девочки, мужчины и женщины обмениваются валентинками - поздравительными открытками в форме сердечек. Эта традиция возникла еще в VII в. Существует много легенд и историй происхождения праздника и традиций, связанных с ним.

Святой великомученик Валентин родился в ІІІ ст. н. э. В те времена римский император Юлий Клавдий II запрещал своим воинам жениться, но молодой священник Валентин тайно венчал влюбленных. Его заключили в тюрьму, но за решеткой он влюбился в слепую дочь тюремщика Юлию. Перед казнью священник написал девушке прощальную записку с признанием в любви, подписанную "От Валентина". Получив это известие, дочь тюремщика прозрела. Мученика казнили 14 февраля 269 года. А двести лет Римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

Точное происхождение и личность святого Валентина точно не подтверждены. Согласно Католической энциклопедии, существует по крайней мере три разных Святых Валентина. Все - мученики, которые упоминаются под датой 14 февраля. Один был священником в Риме, второй - епископом в Италии, третий жил ​​в римской провинции в Африке. Православная церковь также почитает трех мучеников по имени Валентин: мученика Валентина Доростольского, священномученика Валентина епископа Итальянского, священномученика Валентина Римлянина.

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Наиболее точной выглядит версия, что в древнем Риме 14 февраля праздновался языческий праздник любви в честь богини любви Юноны. В 496 году папа Геласий I решил прекратить эти празднества, назначив на 14 февраля чествование святого Валентина. Хотя официально святой Валентин официально считается не покровителем влюбленных, а покровителем психически больных. С 1969-го покровитель влюбленных был изъят из календаря святых, поскольку его историчность подвергли сомнению.

Где находятся настоящие мощи святого Валентина точно неизвестно. Многие страны приписывают себе место хранения мощей этого святого. Мощи святого Валентина есть в Люблине, в Польше. Мощи также находятся в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы в городе Самбор во Львовской области, в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Мукачево. Есть еще в церквях в Ирландии, Риме, Франции, Австрии, Мальте, Шотландии, Англии и еще в некоторых других местах.

Постепенно День святого Валентина из католического праздника превратился в светский. Мировой праздник признаний в любви теперь отмечают повсеместно. А в память о письме, написанном Валентином любимой, 14 февраля влюбленные дарят друг другу поздравительные открытки - валентинки. Согласно традиции, их не подписывают.

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В Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с XIII в., в США - с 1777-го. Самая древняя валентинка на английском языке - это письма, написанные 14 февраля 1477-го графиней Марджери Брюз ее будущему мужу Джону Пастону "моему любимому Валентину". В 1797 году британский издатель выпустил брошюру "Валентинки для юноши", в которой содержалось множество сентиментальных стихов для влюбленных. Печатники начали выпускать к празднику карточки со стихами и эскизами, которые назывались механические валентинки. Бумажные валентинки настолько была популярна в Англии в начале XIX в., что за ними были очереди. Такие типографии называли "Мануфактура Купидона".

Дорогие открытки в День святого Валентина изготавливали из настоящего кружева и лент. В 1835 году 60 тыс. карточек на Валентина отправили по почте Великобритании. Тогда почтовые расходы были дорогими. В Соединенных Штатах первые валентинки из тисненого бумажного кружева изготовила в 1847-м Эстер Хоуланд из штата Массачусетс. Женщина заметила огромную популярность в Британии и попыталась наладить печать в США. В 1868 году британская шоколадная компания создала коробку шоколадных конфет в форме сердца ко Дню святого Валентина. Во второй половине XX в. валентинки дополняли сладостями и украшениями.

В китайском городе Датун обнаружили необычное захоронение. Внутри лежали скелеты двух человек в объятиях. Погребение назвали "гробницей влюбленных". Руки мужчины обвивали талию женщины, в то время как она прижалась к его груди, положив голову на плечо мужчины. Безымянный палец левой руки женщины украшал серебряное кольцо, сообщает "Синьхуа". Археологи отмечают, что раньше уже обнаруживали гробницы с парами в объятиях, но новая археологическая находка уникальна и редка, ведь скелеты хорошо сохранились. По словам археологов, подобные захоронения помогают лучше понять отношение к любви в эпоху правления Северной Вэй.