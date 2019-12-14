День премьеры голливудского фильма объявили выходным

На премьеру фильма "Унесенные ветром" приехали звезды романтической мелодрамы - Кларк Гейбл и Вивьен Ли. Фото: www.whio.com

Триста тысяч американцев пришли посмотреть на премьеру голливудского фильма "Унесенные ветром" 15 декабря 1939 года в городе Атланта, штат Джорджия. Приехали звезды романтической мелодрамы - "Король Голливуда" Кларк Гейбл и актриса Вивьен Ли, она в фильме сыграла главную роль Скарлетт О'Хара.

В романе Маргерет Митчал рассказывается о жизни женщины Скарлет О'Хара в период гражданской войны в США. Сначала дочери богатого плантатора из Джорджии пришлось пройти через тяжелые жизненные испытания, связанные с войной и нищетой, которые закалили ее характер. Экранизация романа состоялась 1939 года и считается классикой кинематографа.

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Сеансы проходили в кинотеатре Loew's Grand Theatre, его украсили как старинный особняк династии О'Хара, а над входом висела фотография Кларка Гейбла и Вивьен Ли. Билеты на премьеру стоили 10 долларов, но спекулянты продавали их по цене 200 долларов - 2000 долларов в наше время. Губернатор Джорджии объявил 15 декабря официально выходным днем.

Лента режиссера Виктора Флеминга по роману Маргарет Митчелл получила восемь премий "Оскар". Фильм Виктора Флеминга признали абсолютным чемпионом американского проката всех времен. В пересчете на современную валюту лента заработала более $ 1,82 млрд.

Вторая по популярности книга после Библии - роман Маргерет Митчал. 30 июня 1936 в Нью-Йорке впервые вышел роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" и до конца года был продан в количестве более 1 миллиона экземпляров. Через год после написания автор получила Пулитцеровскую премию.