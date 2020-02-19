Дейл Гарднер провел в открытом космосе 11 часов

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 603
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1008
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1125
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
7 Просмотров: 5625
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2484
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 999
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
1 Просмотров: 1440
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2286
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2493
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5418
Фото
Все фото
3
9
12
7
20
В захоронении немецкого всадника нашли золотые кресты и ритуальную посуду из Египта
В захоронении немецкого всадника нашли золотые кресты и ритуальную посуду из Египта
Что делали российские военные медики в Галиции в 1915 году - подборка фото
Что делали российские военные медики в Галиции в 1915 году - подборка фото
Отрезали головы и сушили - как норвежцы заготавливали лосося 110 лет назад
Отрезали головы и сушили - как норвежцы заготавливали лосося 110 лет назад
Нашли ценную книгу с гербами знатных родов и городов
Нашли ценную книгу с гербами знатных родов и городов
Кто жил в Тбилиси в начале XX в. - подборка фото
Кто жил в Тбилиси в начале XX в. - подборка фото
Видео
Все видео
Исследовали пещеру с изображениями зверей, которым 13 тыс. лет
Исследовали пещеру с изображениями зверей, которым 13 тыс. лет
Юлия Тимошенко попала за решетку
Юлия Тимошенко попала за решетку
Хіт Пола Маккартни запретили
Хіт Пола Маккартни запретили
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Будто вчера снят - отреставрировали фильм, которому 120 лет
Будто вчера снят - отреставрировали фильм, которому 120 лет
Интервью
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 909
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 999
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1008
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2574
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1233
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
18 февраля 2020
Просмотров: 441
Лідери роздягальні тренерами не стають
У радянські часи був тип "розумного роботяги". Він добре знав свою справу, допомагав давати план і тому спокійно посилав подалі безпосереднє ...
среда, 19 февраля 2020 15:55

Дейл Гарднер провел в открытом космосе 11 часов

  Комментировать
  На этом фото, сделанном с борта шаттла "Discovery", изображен астронавт Дейл Аллан Гарднер во время выхода в открытый космос, с помощью управляемого портфеля для маневрирования
На этом фото, сделанном с борта шаттла "Discovery", изображен астронавт Дейл Аллан Гарднер во время выхода в открытый космос, с помощью управляемого портфеля для маневрирования

"Джозеф Аллен и Дейл Гарднер чинят в космосе спутники. Эти спутники в космосе ремонтировать не предполагалось. Это выглядит так, как если бы два грузчика пытались протащить 10-футовое фортепиано в 9-футовую дверь. И всё же дело завершилось полным успехом", - писал журнал 26 ноября 1984 года об астронавтах, чей полет продолжался 7 суток 23 часов 46 минут.

Автор: jsc.nasa.gov/Bios/htmlbios/gardner-da
  Дейл Гарднер удостоен медалью "За безупречную службу", Крестом летных заслуг, медалью "За космический полет"
Дейл Гарднер удостоен медалью "За безупречную службу", Крестом летных заслуг, медалью "За космический полет"

В общем американец Дейл Гарднер имел два космических полета: как специалист полета на шаттле "Челленджер" -STS-8 и как специалист полета на шаттле "Дискавери" -STS-51-A и два выхода в открытый космос.

Именно фото капитана Гарднера попало на первую полосу глянца. Продолжительность его полетов - 14 суток 55 минут 26 секунд.

Умер Дейл Гарднер 19 февраля 2014 года в возрасте 65 лет.

Боб Бенкен и Дуг Херли могут стать первыми астронавтами, которые осуществят полет на коммерческом космическом корабле Crew Dragon. SpaceX планирует отправить их в космос этой весной.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дейл Гарднер провел в открытом космосе 11 часов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

Дейл Гарднер провел в открытом космосе 11 часов

66 лет назад Крым вошел в состав Украины

Людей обязали питаться в столовых

Японцев начали переселять

Самое читаемое
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой 1 Просмотров: 39591
Погибли двое братьев: новые подробности трагедии с затонувшим авто
Погибли двое братьев: новые подробности трагедии с затонувшим авто Просмотров: 17334
С полуоткрытой грудью под знойным солнцем: певица призвала поклонникам наслаждаться жизнью
С полуоткрытой грудью под знойным солнцем: певица призвала поклонникам наслаждаться жизнью
18
 2 Просмотров: 15453
В Китае внезапно умер 29-летний украинский фигурист
В Китае внезапно умер 29-летний украинский фигурист Просмотров: 15444
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте Просмотров: 15022
История
66 лет назад Крым вошел в состав Украины
66 лет назад Крым вошел в состав Украины
 Просмотров: 315
В захоронении немецкого всадника нашли золотые кресты и ритуальную посуду из Египта
В захоронении немецкого всадника нашли золотые кресты и ритуальную посуду из Египта
3
 Просмотров: 711
Людей обязали питаться в столовых
Людей обязали питаться в столовых
 Просмотров: 918
Японцев начали переселять
Японцев начали переселять
 Просмотров: 792
Что делали российские военные медики в Галиции в 1915 году - подборка фото
Что делали российские военные медики в Галиции в 1915 году - подборка фото
9
 Просмотров: 2862
Больше всего комментируют
7
Зеленский: "Агрессор совершил провокацию. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор"
5
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
4
В прошлом году в Украине запретили фильм с участием Зеленского
2
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2
С полуоткрытой грудью под знойным солнцем: певица призвала поклонникам наслаждаться жизнью
Голосов: 211
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua