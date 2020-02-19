Дейл Гарднер провел в открытом космосе 11 часов

На этом фото, сделанном с борта шаттла "Discovery", изображен астронавт Дейл Аллан Гарднер во время выхода в открытый космос, с помощью управляемого портфеля для маневрирования

"Джозеф Аллен и Дейл Гарднер чинят в космосе спутники. Эти спутники в космосе ремонтировать не предполагалось. Это выглядит так, как если бы два грузчика пытались протащить 10-футовое фортепиано в 9-футовую дверь. И всё же дело завершилось полным успехом", - писал журнал 26 ноября 1984 года об астронавтах, чей полет продолжался 7 суток 23 часов 46 минут.

Автор: jsc.nasa.gov/Bios/htmlbios/gardner-da Дейл Гарднер удостоен медалью "За безупречную службу", Крестом летных заслуг, медалью "За космический полет"

В общем американец Дейл Гарднер имел два космических полета: как специалист полета на шаттле "Челленджер" -STS-8 и как специалист полета на шаттле "Дискавери" -STS-51-A и два выхода в открытый космос.

Именно фото капитана Гарднера попало на первую полосу глянца. Продолжительность его полетов - 14 суток 55 минут 26 секунд.

Умер Дейл Гарднер 19 февраля 2014 года в возрасте 65 лет.

Боб Бенкен и Дуг Херли могут стать первыми астронавтами, которые осуществят полет на коммерческом космическом корабле Crew Dragon. SpaceX планирует отправить их в космос этой весной.