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"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями

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Сегодня День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.18-21 мая 1944 года состоялось принудительное выселение крымскотатарского населения с его исторической родины - Крыма. Тогда с полуострова депортировали 191 044 крымских татар. Воспоминаниями о вывозе из родного села поделилась с корреспондентом Gazeta.ua 80-летняя Гульхание Уста.

"Не помню как нас вывозили, мне было всего три года. Старшему брату - восемь, а младшей сестре - всего год. Мама рассказывала, что пришли в наш дом с автоматами на рассвете. Застали врасплох, когда мы еще спали. На собрание дали 15 минут, хотя даже самых необходимых вещей взять не разрешили. Тогда мама быстренько завернула годовалую сестру в одеяло, а меня с братом взяла за руки и мы покинули родное село", - рассказывала женщина.

До депортации семья Гульхание жила в селе Ускут, сейчас - Приветное возле Алушты. Отец был столяром, мама работала на виноградниках. В 1944 году их вывезли в Узбекистан.

Уста вспоминает, что в дороге в Узбекистан они голодали.

"Мамин отец умер по дороге в вагоне. Похоронить его не дали. Просто вынесли тело и оставили, а поезд двинулся дальше. В течение двух первых лет депортации от нищеты умерли отец, сестра, еще один мой дед и две бабушки. Остались мы втроем - мама, брат и я. В первые годы депортации было очень трудно, не хватало даже на необходимые продукты", - вспомнила Гульхание.

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Зимой ее мама вместе с другими женщинами и мужчинами копали траншеи, занимались обустройством сел в Узбекистане. Летом работала в поле.

"Уже с 7-8 лет я помогала маме полоть и собирать хлопок. Пол дня была в школе, а после обеда бежала в поле. С 13 лет работала на полевых работах в ученической бригаде. Нам платили какие-то копейки, но и это было поддержкой для семьи".

В Узбекистане крымчанка закончила 7-летнюю школу. Там познакомились с будущим мужем, хотя оба родом из одного села. В 19 лет вышла замуж.

Автор: предоставлено Гульхание Уста
  Гульхание Уста - дважды депортирована из Крыма. В 1944 году ее с родителями, сестрой и братом вывезли в Узбекистан. В феврале 1979 женщину с семьей депортировали во второй раз.
Гульхание Уста - дважды депортирована из Крыма. В 1944 году ее с родителями, сестрой и братом вывезли в Узбекистан. В феврале 1979 женщину с семьей депортировали во второй раз.

"Мы оба мечтали вернуться на родину. 1967 люди писали заявления и переезжали в Крым. Старшему брату мужа это удалось сделать, а нам - нет. Лишь осенью 1978 года мы смогли приехать в Крым. Тогда уже было четверо детей. Купили дом в селе Некрасово Симферопольского района. Хотели прописаться, но все никак. Три месяца бегали по инстанциям. Сначала говорили: купите дом, тогда пропишем. Приобрели дом, но его не оформляют, потому что нет прописки. Словом, замкнутый круг. Затем знакомый россиянин объяснил, что крымским татарам ни покупать, ни продавать ничего не разрешают, а прописка это что-то невозможно", - поделилась Гульхание.

3 февраля 1979 года около 200 военных окружили село, где жила семья Уста.

"На нашу улицу привезли солдат. Они с автоматами и овчарками окружили село, будто охоту за нами устроили. Военное начальство пришло в наш дом, меня схватили за руку и приказали собирать вещи. Я, хоть и испугалась, но сказала, что приехала жить на родину. А они отвечают, что незаконно приехала, нужно было взять разрешение. Мужу заломили руки назад, завязали ремнем и затолкали в автобус. В то время у нас были гости", - рассказала Гульхание.

Людей, которые пытались защитить семью также повезли в Симферополь. Затем им дали от одного до трех лет условного срока.

Младших детей супругов приютили соседи, а старшего сына отправили в Симферополь. Под арестом они пробыли три дня.

"Потом нас посадили в поезд. Смотрю, детей нет. Разволновалась, но в Джанкое их к нам подсадили. Тогда говорю солдатам, которые нас сопровождали: "Смотрите, моему младшему сыну три года, так же как мне было в 1944-м. Вот как наша власть заботятся о нас". До Саратова ехали под конвоем. Затем за наши же деньги купили билеты и отправили нас в Узбекистан. Там пришлось обустраиваться с нуля".

Когда грузили вещи в Крыму, то из сундука женщины сорвали замок, забрали золотые серьги и кольцо, больше ничего не трогали.

"О краже я написала заявление в прокуратуру, но там ответили, что эти вещи украли мои родственники. Хорошо, что деньги за покупку дома в Крыму нам вернули".

Автор: предоставлено Гульхание Уста
  25 марта крымская татарка Гульхание Уста отпраздновала свое 80-летие. Родные подарили женщине букет белых роз. У нее четверо детей, 13 внуков и восемь правнуков
25 марта крымская татарка Гульхание Уста отпраздновала свое 80-летие. Родные подарили женщине букет белых роз. У нее четверо детей, 13 внуков и восемь правнуков

Семья Уста девять месяцев прожила в Узбекистане. Затем решили перебраться поближе к Крыму - в село Новоалексеевка Генического района Херсонской области, где живут сейчас.

Муж Гульхание умер 14 лет назад. С ним воспитали дочь и троих сыновей. Женщина имеет 13 внуков и 8 правнуков.

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Ровно 77 лет назад в 3 утра советский режим начал депортацию крымских татар с их исторической родины. Этот день отмечают также как День борьбы за права крымскотатарского народа. Крымских татар обвинили в массовом дезертирстве из рядов Красной армии и сотрудничестве с врагом во время Второй мировой войны. Предложение выселить целый народ в Узбекистан без доказательства вины сформировал к Сталину нарком внутренних дел Лаврентий Берия. Аргументировал "нежелательностью дальнейшего проживания крымских татар на пограничной окраине СССР". После того подготовили большую операцию к выполнению которой привлекли 32 тыс. сотрудников НКВД и солдат.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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