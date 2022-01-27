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пятница, 28 января 2022 08:20

Дали иммунитет: украинскую летчицу включили в состав ПАСЕ

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Дали иммунитет: украинскую летчицу включили в состав ПАСЕ
Президент Украины вручил Надежде Савченко орден "Золотая Звезда Героя Украины". В плену украинка провела 707 дней. Фото: radiosvoboda.org

В Страсбурге 28 января 2015-го Россия, в связи с отказом освободить Надежду Савченко, прекратила работу в ПАСЕ до конца года.

В начале июля 2014-го штурман-оператор вертолета Ми-24 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, капитан ВСУ Надежда Савченко оказалась на территории Российской Федерации. Ее обвинили в убийстве российских журналистов, хотя до этого она была заключены в тюрьму боевиками из ДНР и ЛНР.

14 сентября 2014 съезд партии "Батькивщина" принял Савченко в ряды партии и выдвинул ее кандидатом в депутаты Верховной Рады. Решением ПЦ "Мемориал" Надежда Савченко официально признана политзаключенной. Украинская летчица стала полноправным членом Парламентской Ассамблеи Совета Европы 25 декабря 2014-го.

Верховная Рада Украины делегировала украинскую летчицу в состав делегации в ассамблее. 13 января 2015-го Совет принял обращение в ПАСЕ об увольнении Савченко. Народные депутаты призвали принять резолюцию с призывом освободить Савченко, Сенцова и других граждан Украины.

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Бюро ассамблеи решило, что на депутата ПАСЕ Надежду Савченко распространяется международный иммунитет. Президент ПАСЕ заявила, что теперь Россия обязана освободить украинского депутата.

"Никто не намерен освобождать Савченко из-за такой трактовки иммунитета ПАСЕ. Я подчеркиваю, речь о трактовке. Мы считаем, что иммунитет предоставляется для осуществления депутатами своих полномочий, а не для того, чтобы сделать его неприкосновенным за преступления, совершенные в прошлом", - прокомментировал требование Страсбурга руководитель русской делегации Алексей Пушков.

В мае 2016-го Киев и Москва договорились и провели обмен: осужденную в РФ украинскую летчицу, народную депутатку Надежду Савченко - на осужденных в Украине российских военнослужащих Александра Александрова и Евгения Ерофеева. И россияне и украинка были помилованы указами президентов России Владимира Путина и Украины Петра Порошенко. Президент Украины вручил Надежде Савченко орден "Золотая Звезда Героя Украины". В плену украинка провела 707 дней. Из них 83 голодали.

Через два года, в декабре 2016-го, "Батькивщина" исключила Савченко из своей фракции. Объяснили, что их принципы и политические убеждения не совпадают. Бывшая украинская военная с 22 марта 2018-го находилась под следствием. Ее подозревали в подготовке террористических актов и госпереворота. По решению суда 16 апреля 2019-го освобождена из-под стражи. С 10 сентября 2019-го Надежда Савченко безработная, об этом она объявила на странице в Facebook.

Бывшему народному депутату Надежде Савченко и ее сестре Вере 22 октября 2021-го вручили подозрение за использование поддельного Covid-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину. Они возвращались из Турции.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
28
января

Дали иммунитет: украинскую летчицу включили в состав ПАСЕ

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