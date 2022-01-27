Дали иммунитет: украинскую летчицу включили в состав ПАСЕ

Президент Украины вручил Надежде Савченко орден "Золотая Звезда Героя Украины". В плену украинка провела 707 дней. Фото: radiosvoboda.org

В Страсбурге 28 января 2015-го Россия, в связи с отказом освободить Надежду Савченко, прекратила работу в ПАСЕ до конца года.

В начале июля 2014-го штурман-оператор вертолета Ми-24 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, капитан ВСУ Надежда Савченко оказалась на территории Российской Федерации. Ее обвинили в убийстве российских журналистов, хотя до этого она была заключены в тюрьму боевиками из ДНР и ЛНР.

14 сентября 2014 съезд партии "Батькивщина" принял Савченко в ряды партии и выдвинул ее кандидатом в депутаты Верховной Рады. Решением ПЦ "Мемориал" Надежда Савченко официально признана политзаключенной. Украинская летчица стала полноправным членом Парламентской Ассамблеи Совета Европы 25 декабря 2014-го.

Верховная Рада Украины делегировала украинскую летчицу в состав делегации в ассамблее. 13 января 2015-го Совет принял обращение в ПАСЕ об увольнении Савченко. Народные депутаты призвали принять резолюцию с призывом освободить Савченко, Сенцова и других граждан Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Савченко исключили из украинской делегации ПАСЕ

Бюро ассамблеи решило, что на депутата ПАСЕ Надежду Савченко распространяется международный иммунитет. Президент ПАСЕ заявила, что теперь Россия обязана освободить украинского депутата.

"Никто не намерен освобождать Савченко из-за такой трактовки иммунитета ПАСЕ. Я подчеркиваю, речь о трактовке. Мы считаем, что иммунитет предоставляется для осуществления депутатами своих полномочий, а не для того, чтобы сделать его неприкосновенным за преступления, совершенные в прошлом", - прокомментировал требование Страсбурга руководитель русской делегации Алексей Пушков.

В мае 2016-го Киев и Москва договорились и провели обмен: осужденную в РФ украинскую летчицу, народную депутатку Надежду Савченко - на осужденных в Украине российских военнослужащих Александра Александрова и Евгения Ерофеева. И россияне и украинка были помилованы указами президентов России Владимира Путина и Украины Петра Порошенко. Президент Украины вручил Надежде Савченко орден "Золотая Звезда Героя Украины". В плену украинка провела 707 дней. Из них 83 голодали.

Через два года, в декабре 2016-го, "Батькивщина" исключила Савченко из своей фракции. Объяснили, что их принципы и политические убеждения не совпадают. Бывшая украинская военная с 22 марта 2018-го находилась под следствием. Ее подозревали в подготовке террористических актов и госпереворота. По решению суда 16 апреля 2019-го освобождена из-под стражи. С 10 сентября 2019-го Надежда Савченко безработная, об этом она объявила на странице в Facebook.

Бывшему народному депутату Надежде Савченко и ее сестре Вере 22 октября 2021-го вручили подозрение за использование поддельного Covid-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину. Они возвращались из Турции.