"Чуть ли не каждый месяц на помойке находили труп" - запустили сайт с историями убийств

 
Ексклюзивы
1/5
ХАМАС выглядит победителем. Израиль будет проводить наземную операцию - эксперт
ХАМАС выглядит победителем. Израиль будет проводить наземную операцию - эксперт
Просмотров: 18
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 207
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Просмотров: 1269
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Просмотров: 4023
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 171
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 666
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Просмотров: 819
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 684
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Просмотров: 1908
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Просмотров: 576
Фото
Все фото
5
4
20
15
3
В пещере нашли могилы неандертальцев
В пещере нашли могилы неандертальцев
В пещере нашли тайник времен Первой мировой
В пещере нашли тайник времен Первой мировой
Какими были американцы в начале ХХ в. - подборка фото
Какими были американцы в начале ХХ в. - подборка фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
&quot;Одного уже нет, а второй еще бьется в конвульсиях&quot; - в сети делятся рисунком о тождестве двух режимов
"Одного уже нет, а второй еще бьется в конвульсиях" - в сети делятся рисунком о тождестве двух режимов
Видео
Все видео
УИНП создал видео о мифах Дня победы
УИНП создал видео о мифах Дня победы
Приобщались к утверждению независимости и смене президентов - чем раньше занимались государственные секретари США в Киеве
Приобщались к утверждению независимости и смене президентов - чем раньше занимались государственные секретари США в Киеве
На месте строительства дороги нашли древний меч
На месте строительства дороги нашли древний меч
Черные археологи раскопали греческую колонию
Черные археологи раскопали греческую колонию
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
Интервью
1/5
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1 Просмотров: 513
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1602
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 801
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1350
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 909
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 171
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
четверг, 13 мая 2021 13:02

"Чуть ли не каждый месяц на помойке находили труп" - запустили сайт с историями убийств

  Комментировать
&quot;Чуть ли не каждый месяц на помойке находили труп&quot; - запустили сайт с историями убийств
Сейчас можно ознакомиться с девятью уголовными историями города Фото: kryminal.localhistory.org.ua

В сети запустили интерактивный онлайн-проект "Криминальные истории императорского Львова".

Создателями стала команда исторического журнала "Локальная история". Можно почитать девять анимированных историй от исследователя Дениса Мандзюка, написанных на основе газетных сообщений рубежа XIX-ХХ вв., передает "Историческая Правда".

"Львов в составе государства Габсбургов многим кажется близким к идеалу. Город разрастался и обогащался, походы в храмы чередовались с посещением театров. Рестораны и кафе не могли вместить всех желающих. Но совсем другим представляется Львов на страницах тогдашней прессы. Корреспонденты жаловались на грязные улицы и неопрятные каменные дома. За яркими вывесками часто скрывалась бедность и разруха. Дома разврата, карточные притоны, нищие, воры и карманники. Чуть ли не каждый месяц на помойке находили труп младенца. Почти каждую неделю, а иногда и по несколько раз, случалось самоубийство", - рассказывает автор проекта.

В каменных домах спрятано девять текстов. Чтобы почитать историю, надо выбрать окошко и кликнуть на него.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Охватывает все области Украины. Создали карту националистического подполья времен Второй мировой

Львовская команда Chameleon Age воспроизводит 3D-модели утраченных памятников Львова.

Таким образом хотят развивать интерактивный туризм. Все воспроизведенные модели будут доступны в мобильном приложении. Их можно увидеть с любого места с помощью камеры телефона.

Разработчики обновили вид Высокого замка в XVI в. Разрабатывают модели Низкого замка, синагоги "Золотая Роза", Краковских и Галицких городских ворот, прошлой ренессансной ратуши.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Чуть ли не каждый месяц на помойке находили труп" - запустили сайт с историями убийств». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Селянам запретили торговать на рынках

Открыли университет

Самое читаемое
Женщине укололи шесть доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине укололи шесть доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 9864
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 8118
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 6634
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
22
 Просмотров: 6489
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
6
 Просмотров: 4878
История
Ищут детей, которых вывезли во Вторую мировою - в Германии откроют уникальный комплекс
Ищут детей, которых вывезли во Вторую мировою - в Германии откроют уникальный комплекс Просмотров: 198
Селянам запретили торговать на рынках
Селянам запретили торговать на рынках
 Просмотров: 477
Открыли университет
Открыли университет
 Просмотров: 279
У центрі міста відкопали фрагмент оборонного муру
У центрі міста відкопали фрагмент оборонного муру Просмотров: 135
Как наказали студента, облившего краской памятник Бандере
Как наказали студента, облившего краской памятник Бандере Просмотров: 558
Больше всего комментируют
9
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
8
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
6
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
3
Ни приглашение на саммит НАТО, ни ПДЧ не получим - почему Европа действует, как перед Второй мировой
2
В ОП прокомментировали обыски у Медведчука
Голосов: 247
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть