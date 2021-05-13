"Чуть ли не каждый месяц на помойке находили труп" - запустили сайт с историями убийств

Сейчас можно ознакомиться с девятью уголовными историями города Фото: kryminal.localhistory.org.ua

В сети запустили интерактивный онлайн-проект "Криминальные истории императорского Львова".

Создателями стала команда исторического журнала "Локальная история". Можно почитать девять анимированных историй от исследователя Дениса Мандзюка, написанных на основе газетных сообщений рубежа XIX-ХХ вв., передает "Историческая Правда".

"Львов в составе государства Габсбургов многим кажется близким к идеалу. Город разрастался и обогащался, походы в храмы чередовались с посещением театров. Рестораны и кафе не могли вместить всех желающих. Но совсем другим представляется Львов на страницах тогдашней прессы. Корреспонденты жаловались на грязные улицы и неопрятные каменные дома. За яркими вывесками часто скрывалась бедность и разруха. Дома разврата, карточные притоны, нищие, воры и карманники. Чуть ли не каждый месяц на помойке находили труп младенца. Почти каждую неделю, а иногда и по несколько раз, случалось самоубийство", - рассказывает автор проекта.

В каменных домах спрятано девять текстов. Чтобы почитать историю, надо выбрать окошко и кликнуть на него.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Охватывает все области Украины. Создали карту националистического подполья времен Второй мировой

Львовская команда Chameleon Age воспроизводит 3D-модели утраченных памятников Львова. Таким образом хотят развивать интерактивный туризм. Все воспроизведенные модели будут доступны в мобильном приложении. Их можно увидеть с любого места с помощью камеры телефона. Разработчики обновили вид Высокого замка в XVI в. Разрабатывают модели Низкого замка, синагоги "Золотая Роза", Краковских и Галицких городских ворот, прошлой ренессансной ратуши.