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среда, 04 сентября 2019 16:08

"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет

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&quot;Чтобы не сделал ничего живым&quot;: в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
Представители волыно-люблинской культуры разрушали могильники, чтобы защититься от покойника Фото: radiotrek.rv.ua

В поселке Гоща Ровенской области нашли скелет пожилого мужчины медной эпохи. Захоронению около 6 тыс. лет.

"Оно относится к волыно-люблинской культуре эпохи меди. Причем, оно ритуально разрушено после захоронения. Так делали для того, чтобы мертвый не смог сделать ничего плохого живым", - рассказывает Радиотреку руководитель експедиции Алексей Войтюк.

Интересно, что место раскопом известно как городище времен Киевской Руси, но археологи наткнулись на дом на тысячи лет старше.

Кости передадут в институт археологии НАН Украины для дальнейшего изучения.

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В Беларуси археологи нашли бронзовую шпильку с украшением. Ученые считают, что находка относится к Милоградско-Подгорцевской археологической культуре.

Сейчас историки разделяют две культуры по ареалу обитания. На территории вокруг Киева была распространена Подгорцевская культура. Эта территория является лесостепью. Территория белорусского Полесья окружена лесами там находят памятники милоградской культуры.

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