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среда, 21 августа 2019 23:13

В городище нашли украшение времен железного века

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В городище нашли украшение времен железного века
В Беларуси нашли уникальное украшение. Фото: Facebook

В Беларуси археологи нашли бронзовую шпильку с украшением.

"Совершенно неожиданно с насыпи вала вышел первый бронзовый изделие - ажурная шпилька, которая датируется VII-VI веками до нашей эры", - сказал научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Сергей Леонович, передает "Спутник".

Большинство подобных артефактов было найдено на территории Украины.

"У нас это первая подобная находка", - отметил археолог.

Ученые считают, что находка относится к Милоградско-Подгорцевской археологической культуре.

Сейчас историки разделяют две культуры по ареалу обитания. На территории вокруг Киева была распространена Подгорцевская культура. Эта территория является лесостепью. Территория белорусского Полесья окружена лесами там находят памятники милоградской культуры.

"Носители этих культур контактировали между собой, и материалы могли попадать, таким образом, на Полесье. Таких практически целых ажурных шпилек археологами в ходе научных исследований ранее не было выявлено в Беларуси", - подчеркнул историк.

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Похожие ажурные шпильки находили в кладах в Киевской области. Такие ювелирные изделия имели статусное значение.

Шпилька требует чистки. Впоследствии его передадут в музей.

Археологи обнаружили древний саркофаг с останками летней женщины в городе Каор, Франция. Ему около 1,5 тыс. лет. Ученые предполагают, что захоронение принадлежит эпохе Меровингов - первой династии французских королей.

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