Что видели астронавты перед посадкой на Луну - реконструкция

Lunar Reconnaissance Orbiter. Реконструкция высадки на Луну Фото: Youtube

Единственную визуальную запись исторической посадки модуля Аполлон-11 сделала 16 миллиметровая камера. Она была установлена ​​в иллюминаторе Базза Олдрина и вела съемку со скоростью 6 к / с. Ее запись является единственным свидетельством исторической посадки.

Именно через эту камеру командир миссии Нил Армстронг видел, как аппарат приземлился на Луну. В честь 50-летия экспедиции команда LRO попыталась в высоком разрешении воспроизвести вид, который открывался астронавтами в тот день. Для этого специалисты воспользовались сделанными аппаратом снимками лунной поверхности, на которые потом наложили аудиозаписи переговоров. Видео охватывает три последние и наиболее драматические минуты посадки, говорится на официальном Youtube канале Lunar Reconnaissance Orbiter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подсчитали количество мата, что употребляли космонавты во время полета на Луну

В начале видео Армстронг увидел вероятное место посадки на северо-восточном фланге Западного кратера. Однако, место оказалось опасным для модуля заставило астронавта взять ручное управление и лететь горизонтально пока не нашел безопасное место.

Корабль "Аполлон-11" вышел на орбиту Луны 19 июля 1969-го. Его накрыла тень спутника и впервые за все время полета космонавты увидели небо, окутанное яркими звездами. Тогда же они потеряли связь со штабом в Хьюстоне. Перед космонавтами открылись пейзажи обратной стороны Луны. Вскоре перед их глазами предстал и первый восход Земли.