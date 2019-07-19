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пятница, 19 июля 2019 12:53

Американские космонавты приблизились к Луне

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Американские космонавты приблизились к Луне
Экипаж Аполлона-11 вышел на орбиту Луны Фото: epizodsspace.airbase

Корабль "Аполлон-11" вышел на орбиту Луны 19 июля 1969-го. Его накрыла тень спутника и впервые за все время полета космонавты увидели небо, окутанное яркими звездами. Тогда же они потеряли связь со штабом в Хьюстоне.

Перед космонавтами открылись пейзажи обратной стороны Луны. Вскоре перед их глазами предстал и первый восход Земли.

"Когда мы впервые увидели Луну вблизи, это было невероятное зрелище. Но каким бы замечательным ни был ее вид, он не мог сравниться с видом крошечной Земли", - вспоминал участник миссии и пилот Майк Коллинз.

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После этого Нил Армстронг и Базз Олдрин перешли в лунный модуль и перевели его в режим автономного энергообеспечения. Космонавты проверили средства связи. Именно тогда впервые в ходе полета зазвучали позывные обоих модулей - "Колумбия" и "Орел".

NASA показало ранее неопубликованное фото первой миссии на Луну и полную расшифровку переговоров. На архивном фото изображены Нил Армстронг, пилот командного модуля Майкл Коллинз и пилот лунного модуля Базз Олдрин. Снимок с астронавтами миссии "Аполлон-11" сделан 24 июля 1969-го.

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Дата
19
июля

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