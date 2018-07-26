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четверг, 26 июля 2018 15:32

NASA опубликовало неизвестное фото первых астронавтов на Луне

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NASA показало ранее неопубликованное фото первой миссии на Луну и полную расшифровку переговоров.

На архивном фото изображены Нил Армстронг, пилот командного модуля Майкл Коллинз и пилот лунного модуля Базз Олдрин.

Снимок с астронавтами миссии Аполлон-11 сделан 24 июля 1969.

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Автор: NASA
  Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Базз Олдрин
Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Базз Олдрин

На своем сайте NASA опубликовало переговоры космонавтов с Землей во время полета. Через 49 лет в агентстве решили оцифровать 19 часов разговоров. Текст разговора можно найти на сайте NASA.

Обнародовали видео из архива NASA о прогулках астронавтов по Лунной поверхности. Видео составили из архивов миссий Аполлон-15 и Аполлон-16. На видео люди в дутых и громоздких скафандрах прыгают по Луне,"словно у них самое крутое веселье" в жизни, спотыкаются и падают.

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