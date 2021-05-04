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среда, 05 мая 2021 01:13

Что рекламировала украинская газета в 1931-м - подборка
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Какую рекламу публиковали во львовском журнале
Фото: "Фотографії старого Львова"
Какую рекламу публиковали во львовском журнале
Какую рекламу публиковали во львовском журнале
Какую рекламу публиковали во львовском журнале
Какую рекламу публиковали во львовском журнале

Показали рекламу, которую публиковали в еженедельнике "Спортові Вісти" в 1931 и 1933 годах.

Его выдавал Украинский спортовый союз во Львове. Журнал должен был популяризировать спорт среди украинцев, сообщают "Фотографії старого Львова".

Издавал и редактировал еженедельник поэт Карло Мулькевич. Размещал статьи о спорте, публиковал информацию о результатах соревнований.

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На последней странице печатали рекламу украинских предприятий.

Опубликовали подборку рекламных сообщений из львовской газеты "Діло". Рекламы выходили в период между Первой и Второй мировыми войнами, в 1920-1939-х. Подборку опубликовал в Facebook Иван Гоменюк.

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