Что рекламировала украинская газета в 1931-м - подборка

Показали рекламу, которую публиковали в еженедельнике "Спортові Вісти" в 1931 и 1933 годах.
Его выдавал Украинский спортовый союз во Львове. Журнал должен был популяризировать спорт среди украинцев, сообщают "Фотографії старого Львова".
Издавал и редактировал еженедельник поэт Карло Мулькевич. Размещал статьи о спорте, публиковал информацию о результатах соревнований.
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На последней странице печатали рекламу украинских предприятий.
Опубликовали подборку рекламных сообщений из львовской газеты "Діло". Рекламы выходили в период между Первой и Второй мировыми войнами, в 1920-1939-х. Подборку опубликовал в Facebook Иван Гоменюк.
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