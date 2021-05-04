Что рекламировала украинская газета в 1931-м - подборка

Фото: "Фотографії старого Львова"

Показали рекламу, которую публиковали в еженедельнике "Спортові Вісти" в 1931 и 1933 годах.

Его выдавал Украинский спортовый союз во Львове. Журнал должен был популяризировать спорт среди украинцев, сообщают "Фотографії старого Львова".

Издавал и редактировал еженедельник поэт Карло Мулькевич. Размещал статьи о спорте, публиковал информацию о результатах соревнований.

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На последней странице печатали рекламу украинских предприятий.

Опубликовали подборку рекламных сообщений из львовской газеты "Діло". Рекламы выходили в период между Первой и Второй мировыми войнами, в 1920-1939-х. Подборку опубликовал в Facebook Иван Гоменюк.