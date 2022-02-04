Что рекламировала львовская газета перед Второй мировой войной - подборка

Фото: Libraria

Gazeta.ua собрала рекламу из львовской газеты "Діло" за 31 августа и 1 сентября 1939 года.

Это начало Второй мировой войны.

"Діло" было одной из старейших газет Галичины. Он выходил из 1880 года. Газета продвигала украинскую позицию.

Во время российской оккупации 1914 года украинские издания были закрыты. После Ноябрьского чина 1918 с "Ділом" боролись поляки. 3 сентября 1923 г. газету возродили.

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Последний номер газеты вышел 15 сентября 1939 года.

Gazeta.ua собрала фото из газеты "Киевлянин", публиковавшейся в январе 1902-го. Это русскоязычная частная газета. Сначала ее редакция исповедовала умеренный либеральный, затем контроль над СМИ перешел к монархистам и шовинистам.