Что рекламировала львовская газета перед Второй мировой войной - подборка

 
Ексклюзивы
1/5
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 306
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 1440
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 567
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 468
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
Просмотров: 279
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Просмотров: 891
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
Просмотров: 990
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1 Просмотров: 342
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1170
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Просмотров: 8811
Фото
Все фото
10
15
18
8
11
Что рекламировала львовская газета перед Второй мировой войной - подборка
Что рекламировала львовская газета перед Второй мировой войной - подборка
Какими увидел закарпатцев венгерский фотограф в 1939 году - подборка фото
Какими увидел закарпатцев венгерский фотограф в 1939 году - подборка фото
Иностранцы страну ненавидели, потом влюблялись – как в старину выглядела Мьянма
Иностранцы страну ненавидели, потом влюблялись – как в старину выглядела Мьянма
Перед экономическим чудом – как жил Сингапур в 1950-1970-х
Перед экономическим чудом – как жил Сингапур в 1950-1970-х
Как выглядел полуразрушенный Харьков в 1943 году - подборка фото
Как выглядел полуразрушенный Харьков в 1943 году - подборка фото
Видео
Все видео
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины
С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 324
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 819
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1683
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1026
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 405
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 603
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
понедельник, 07 февраля 2022 00:46

Что рекламировала львовская газета перед Второй мировой войной - подборка
10

  Комментировать

Gazeta.ua собрала рекламу из львовской газеты "Діло" за 31 августа и 1 сентября 1939 года
Фото: Libraria
Это начало Второй мировой войны
Во время русской оккупации 1914 года украинские издания были закрыты

Gazeta.ua собрала рекламу из львовской газеты "Діло" за 31 августа и 1 сентября 1939 года.

Это начало Второй мировой войны.

"Діло" было одной из старейших газет Галичины. Он выходил из 1880 года. Газета продвигала украинскую позицию.

Во время российской оккупации 1914 года украинские издания были закрыты. После Ноябрьского чина 1918 с "Ділом" боролись поляки. 3 сентября 1923 г. газету возродили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вино и море - как рекламировали отдых в Болгарии в межвоенный период

Последний номер газеты вышел 15 сентября 1939 года.

Gazeta.ua собрала фото из газеты "Киевлянин", публиковавшейся в январе 1902-го. Это русскоязычная частная газета. Сначала ее редакция исповедовала умеренный либеральный, затем контроль над СМИ перешел к монархистам и шовинистам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что рекламировала львовская газета перед Второй мировой войной - подборка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину 2 Просмотров: 34119
Сотни людей вышли в Харькове на &quot;Марш единства&quot;, который хотела запретить городская власть - фото и видео
Сотни людей вышли в Харькове на "Марш единства", который хотела запретить городская власть - фото и видео
11
 Просмотров: 14463
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли Просмотров: 13961
Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
 Просмотров: 12249
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде Просмотров: 8910
История
Украина получила право голоса по Антарктиде
Украина получила право голоса по Антарктиде
 Просмотров: 387
Нашли погребение всадника и коня без головы
Нашли погребение всадника и коня без головы Просмотров: 360
Храм, мечеть, музей и снова мечеть: как менялось назначение Айя-Софии
Храм, мечеть, музей и снова мечеть: как менялось назначение Айя-Софии
 Просмотров: 405
Археологи обнаружили затонувший корабль капитана Кука
Археологи обнаружили затонувший корабль капитана Кука Просмотров: 360
Женщина впервые стала премьер-министром
Женщина впервые стала премьер-министром
 Просмотров: 603
Больше всего комментируют
4
В ОРДЛО утверждают, что Ермак в Париже пообещал рассмотреть их предложения — СМИ
4
"Преподавать по-русски" - экс-депутат Госдумы РФ на гостелеканале "Дом" начал "поучать" украинцев
4
"Нужно быть очень реалистичным": Макрон рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным
3
"Без тебя никак" - Зеленский посвятил жене стихотворение
2
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
Голосов: 638
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть