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среда, 23 февраля 2022 00:46

Что фотографировали российские оккупанты на Галичине - подборка архивных фотографий
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Gazeta.ua собрала фото, которые представитель армии Российской империи сделал во время Первой мировой войны в Галиции
Фото: szukajwarchiwach.gov.pl
Фотографии сделал офицер Игнатий Фудаковский
Точно неизвестно, где именно сделали фото

Gazeta.ua собрала фото, которые представитель армии Российской империи сделал во время Первой мировой войны в Галиции.

Фотографии сделал офицер Игнатий Фудаковский. Он происходил из рода польских помещиков, живших в Украине. Фудаковский служил в 12-й минометной артиллерийской эскадрилье и фиксировал на фото ее боевой путь.

Точно неизвестно, где именно сделали фото. На них можно увидеть берега реки Сян и традиционные деревянные церкви.

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Российская оккупация Галиции продолжалась с 1914 по 1915 год. Царские власти репрессировали против украинского движения в регионе. Вместе с тем солдаты из Приднепровской Украины получили возможность познакомиться с галичанами и их государственными идеями.

Gazeta.ua собрала старинные фото белорусского города Пинск. Город расположен на территории Полесья. Поселение являлось центром самостоятельного Пинского княжества. В 1655-1659 годах город был центром Пинско-Туровского казачьего полка Гетманщины.

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