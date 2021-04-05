Черные археологи раскопали остатки монастыря

Мозаики изымут и отправят в Музей археологии Измира. Черных археологов отпустили Фото: cnnturk.com

В турецкой провинции Измир черные археологи обнаружили остатки древнего монастыря с уникальными мозаиками, которым 1,5 тыс. лет. Мужчин задержали правоохранители.

Раскопки проводили в горной местности района Алиага, куда невозможно добраться автомобилем. На злоумышленников уже открыли следственное дело за нарушение Закона об охране культурных и природных ценностей, но пока их отпустили, сообщает CNN Türk.

Дальнейшие работы проводили представители Музея археологии Измира. Они подтвердили, что монастырь существовал во времена Римской империи, а мозаики являются ценными и редкими артефактами. Их передадут в музей.

На камне также нашли надпись о том, что церковь построили на благо человека из числа старейшин.

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Ранее в египетском оазисе Бахария исследователи обнаружили остатки древних церквей и келий. Их датируют IV и VII вв. н. е. На стенах зданий остались библейские отрывки на греческом и символы на коптском языке. Древние сооружения построили из базальта или глиняного кирпича. Некоторые здания высекли прямо в скалах. Комплекс имеет 6 секторов. Они содержат руины 3 церквей и келий монахов.