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понедельник, 15 марта 2021 01:13

Посреди пустыни обнаружили древний монастырь
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В Египте раскопали поселение монахов
Фото: facebook.com/moantiquities
В Египте раскопали поселение монахов
В Египте раскопали поселение монахов
В Египте раскопали поселение монахов

В египетском оазисе Бахария исследователи обнаружили остатки древних церквей и келий.

Их датируют IV и VII вв. н. е. На стенах зданий остались библейские отрывки на греческом языке и символы на коптском языке, сообщило министерство туризма и ценностей Египта.

Руины обнаружила норвежско-французский археологическая миссия.

Древние сооружения построили из базальта или глиняного кирпича. Некоторые здания высекли прямо в скалах.

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Комплекс имеет 6 секторов. Они содержат руины 3 церквей и келий монахов.

Археологи обнаружили новые находки на кладбище домашних животных античного порта Береника в Египте. Они раскопали остатки 585 животных в отдельных захоронениях. Большинство скелетов - 90% - принадлежали котам, хотя встречались и большие, и малые собаки, а также обезьяны - бабуины и макаки.

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