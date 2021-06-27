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понедельник, 28 июня 2021 01:13

Чем занимались меннониты в Украине в начале ХХ века - подборка фото
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Показали фото меннонитов на юге Украины
Фото: "Хроніки прекрасної епохи"
Показали фото меннонитов на юге Украины
Показали фото меннонитов на юге Украины
Показали фото меннонитов на юге Украины
Показали фото меннонитов на юге Украины

Показали фото меннонитов в начале ХХ в.

Они жили в окрестностях Запорожья. Члены этой протестантской общины в конце XVIII века по приглашению правительства переехали в Российскую империю, сообщают "Хроніки прекрасної епохи".

Меннонитам обещали свободу вероисповедания, их освободили от воинской повинности и от всех налогов сроком на 10 лет.

В конце 1890-х годов в Российской империи жило 50 тыс. меннонитов. Они занимались земледелием и животноводством. Имели образцовые хозяйства. Меннониты также владели мелкими заводами, фабриками, мельницами и мастерскими.

Каждая община меннонитов выбирала собственных духовных наставников и проповедников. Для решения общественных вопросов созвали общие церковные сборы.

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Накануне Первой мировой войны в Российской империи насчитывалось около 105 тыс. меннонитов.

В Запорожье появится Мемориал хортицких меннонитов. Средства на поддержку инициативы выделила канадская организация. Возведением мемориала занимаются работники Национального заповедника "Хортица" при поддержке граждан Канады - потомков меннонитов.

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