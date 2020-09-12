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Чем больше Медведчук воюет с книгой о Стусе, тем больше людей хотят ее купить - Кипиани

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Чем больше Медведчук воюет с книгой о Стусе, тем больше людей хотят ее купить - Кипиани
Фото: prm.ua

Чем больше усилий прилагает Виктор Медведчук для того, чтобы запретить распространение книги "Дело Василия Стуса", тем больше людей хотят ее купить - "чтобы не отобрал".

Об этом автор книги, журналист и историк Вахтанг Кипиани рассказал в эфире программы The week на канале "Прямой".

"Я Медведчука не благодарю. Книга качественная и без него. Книга нужна украинскому читателю и без него. Но очевидно в Украине есть такое, когда политик чего-то касается, то это вызывает большой интерес. Поскольку Медведчук подал в суд и книгу требует запретить любым образом на любой территории, то, очевидно, что люди отреагировали так: куплю я книгу и он ее у меня не отнимет. Такая логика украинского куркулизма и я ее поддерживаю. Когда человек что-то имеет в руках, она никому это не отдаст " - сказал Вахтанг Кипиани.

"Книга 700 страниц, где-то 600 это документы, 100 это публицистические статьи, в частности мои интервью с людьми, например, с последним сокамерником Василия Стуса российским политзаключенным Леонидом Бородиным. Соответственно претензии к этим 100 страницам. Медведчук нашел 9 пунктов, где его репутация как будто страдает или написано неправду. Согласно логике можно было бы сказать, вы это уберите или заклейте как во времена Большой Советской энциклопедии. Я не собираюсь этого делать, и издательство не собирается этого делать. Мы, во-первых, считаем, что никакой лжи нет. Когда я говорю, что Медведчук был "шестеркой" коммунистической системы, пусть справку принесет с КГБ, что он не "шестерка", а "туз" коммунистической системы", - сказал автор книги.

"Уже состоялось семь заседаний суда, и 18 сентября будет, как мы думаем, последнее заседание, на котором судья должен уйти в совещательную комнату или уже прийти с готовым решением. Мы его ждем, у меня нет пока какого-то предчувствия, мы можем выиграть, можем проиграть. Соответственно в каждом варианте мы будем что-то делать. Я думаю, что ни мы, ни Медведчук не согласимся с решением первой инстанции", - отметил Кипиани.

Книга "Дело Василия Стуса" рассказывает о деле, возбужденном против украинского поэта в 1980 году за критику советской власти.

Стуса как "опасного рецидивиста" тогда было осуждено на 10 лет заключения. Он умер 4 сентября 1985 в карцере при подозрительных обстоятельствах.

Адвокатом Стуса на суде был Виктор Медведчук, который сейчас является лидером фракции ОПЗЖ в парламенте и кумом Владимира Путина. Говоря о Медведчуке, Стус-то сказал: "Второго прокурора мне не нужно". В августе прошлого года Медведчук подал иск против Кипиани, издательства Vivat и типографии "Юнисофт", где печаталась книга. Медведчук требует запретить распространение книги.

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