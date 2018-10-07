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вторник, 09 октября 2018 08:20

Че Гевару военным сдал местный художник

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Че Гевару военным сдал местный художник
Эрнесто Че Гевара. Фото: https://www.1tv.com

Военные боливийской армии расстреляли революционера и партизанского вожака Эрнесто Че Гевару 9 октября 1967 года. Накануне его выследили, схватили в плен и ранили.

Эрнесто Рафаэль Гевара Линч де ла Серна родился в сим "и архитектора в аргентинском городе Росарио. Выучился на хирурга в университете Буэнос-Айреса и работает врачом в Мексике. Много путешествует странами Латинской Америки. В 27 лет знакомится с братьями Кастро, которые разрабатывают план свержения диктатуры президента Кубы. Приобщается к их организации. Они ему дают прозвище Че, потому что часто употребляет возглас "че" - "на", "ей ты".

После победы революции 1959-го Че Гевара становится гражданином Кубы. Считается вторым человеком в правительстве после Фиделя Кастро. Отказывается от кубинского гражданства и едет в Республику Конго, где продолжается гражданская война. Оттуда - в Боливию, возглавляет партизанский отряд. Президент страны обращается за помощью к США. Агенты ЦРУ получают информацию о месте пребывания Че от подкупленных местных жителей.

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Художник Сиро Бустоса выдал правительственным войскам место пребывания Че Гевары. 8 октября 1967 спецназ атаковал лагерь в ущелье Юра. Эрнесто был ранен, его винтовку разбило пулей. Но захватить коменданта удалось, только когда в пистолете Че закончились патроны. Раненого Че Гевару доставили в здание сельской школы в городке Ла-Игуэра. Там революционер обратился к раненым солдатам боливийской армии, предложив им свою врачебную помощь. Ему отказали. Он содержится в школе.

Выполнить приговор просится сержант Марио Теран. Хочет отомстить за гибель своих друзей в схватке с партизанами. Выпускает автоматную очередь из девяти пуль. Руки отрезают, чтобы отпечатками пальцев доказать уничтожение Че Гевары. Тело закапывают в лесополосе. Через 30 лет Че перезахоронят с воинскими почестями на Кубе в мавзолее.

Тело Че Гевары с ампутированным кистями рук выставили на всеобщее обозрение. И тогда произошло неожиданное. Жители городков Ла Игуэра и Вальгранде, поражены расправой, стали считать Гевару аналогом святого. В молитвах к нему до сих пор обращаются San Ernesto de La Higuera - "Святой Эрнесто из Ла-Игуэра".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
09
октября

Че Гевару военным сдал местный художник

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