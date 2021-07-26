Часть украинского замка выставят на продажу

Равелин Золочевского замка продают. Фото: "Історична правда"

Отстроенный равелин у главного входа в Золочевский замок во Львовской области выставили на продажу за $400 тыс.

Сооружение находится в частных руках, передает "Укрінформ".

В равелине располагается ресторан. Львовское агентство недвижимости Sitalo Real Estate разместило объявление о продаже здания.

Общая площадь здания составляет 454 м2. Зал ресторана - 203,5 м2. Есть кухня, подвальные и другие помещения. Равелин расположен на коммунальном земельном участке площадью 0,15 га. Она находится в аренде.

В Sitalo Real Estate подтвердили, что продается здание равелина, а не ресторан как бизнес.

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Один из владельцев ресторана, житель Золочева Иван Мартинишин сообщил, что в последнее время этот бизнес не дает желаемых доходов.

Немецкий принц Эрнст Август, глава Ганноверской королевского дома, подал в суд на собственного сына. Эрнст Август-младший втайне от отца продал родовой замок Мариенбург, который принадлежал семье 154 года.