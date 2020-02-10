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понедельник, 10 февраля 2020 10:39

Часть националистов выступила против своего лидера

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Часть националистов выступила против своего лидера
Андрей Мельник и Степан Бандера (в центре) впервые встретились после раскола на могиле Евгения Коновальца в Роттердаме Фото: istpravda.com.ua

Учредительная конференция ОУН состоялась в Кракове 10 февраля 1940 года. Сторонники Степана Бандеры не признали действующего председателя ОУН полковника Андрея Мельника. Образовали ОУН революционную, или ОУН (б).

"Сознательные своему долгу и исторической ответственности за чистоту националистической идеи и победу Украинской Национальной Революции - мы проводники и члены краевых экзекутов Организации украинских националистов на западных украинских землях и на украинских землях под Германией и ведущий актив ОУН - по воле тех националистических кадров, которыми руководим, - отдаем руководство Организации украинских националистов в руки Степана Бандеры и тех, кого он позовёт., - подписали акт некоторые участники.

Конфликт между членами организации произошел после убийства Евгения Коновальца в 1938-м. Его преемником избрали Андрея Мельника, которому предоставили титул "вождя". Новый глава и его сторонники заняли более умеренную и авторитаристську позицию по украинскому вопросу. Молодые украинцы, которых выпустили из польских тюрем после захвата страны, оставались на позициях интегрального национализма Дмитрия Донцова. Взгляды членов на дальнейшую деятельность не сходились кардинально, что привело к окончательному расколу.

За историком ОУН (б) Петром Мирчуком мельниковцы видели раскол в стремлении революционно настроенной молодежи к власти. Те же, в свою очередь, не воспринимали движение мельниковцев к сотрудничеству с нацистской Германией и ее спецслужбами, стремились рассчитывать на собственные силы и силы порабощенных, а не господствующих народов. Не достигли согласия и по деятельности против советской власти.

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5 апреля Степан Бандера и Андрей Мельник встретились в Риме. Главарь молодых националистов требовал передачи ему власти по решению 10 февраля. Тот, в свою очередь, заявил, что Бандеру ждет Революционный трибунал ОУН. Обвинил его в умышленной подготовке раскола. Так и разошлись, в дальнейшем только переписывались.

"10 февраля мы покинули слова, а взялись за дело. Выдвинутый революционный Провод ОУН на инициативном совещании отвернулся от клики в ПУНИ и ее начинаний и сам начал управлять существенными частями и отраслями деятельности ОУН", - писал Бандера Мельнику 10 августа 1940-го.

Через месяц Степана Бандеру исключат из ОУН, но это не будет иметь никакого значения. Около 80% ОУНовцев в Галиции и 60% на Волыни примут его сторону. Мельниковцы же закрепятся в Буковине. Окончательно раскол состоится в апреле 1941-го. Тогда ОУН (б) проведет собственный II Большой сбор украинских националистов, который и оформит независимую ветвь организации.

Конгресс представителей националистических организаций завершился в Вене 3 февраля 1929-го. На нем создали Организацию украинских националистов. Председателем избрали полковника армии УНР Евгения Коновальца.

ОУН возникла как подпольная. Объединила Украинскую военную организацию, Союз освобождения Украины и многочисленные молодежные общества, основанные в Чехословакии.

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Дата
10
февраля

Часть националистов выступила против своего лидера

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