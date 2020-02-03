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Националисты объединились в единую организацию

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Националисты объединились в единую организацию
В Вене создали Организацию украинских националистов Фото: territoryterror.org.ua

Конгресс представителей националистических организаций завершился в Вене 3 февраля 1929-го. На нем создали Организацию украинских националистов. Председателем избрали полковника армии УНР Евгения Коновальца.

ОУН возникла как подпольная. Объединила Украинскую военную организацию, Союз Освобождения Украины и многочисленные молодежные общества, основанные в Чехословакии.

Целью организации провозгласили получения независимости на украинской этнической территории. Достичь ее стремились через национальную революцию и установление тоталитарной или авторитарной диктатуры. Идеологией избрали идеи украинского интегрального национализма Дмитрия Донцова - нация провозглашалась высшей ценностью. Главными виновниками поражения Украинской революции 1917-1921 годов видели социалистов и либеральные круги.

Члены ОУН проходили идеологическe. и военную подготовку. Почти сразу развернули активную деятельность против польского режима в Западной Украине. Это были многочисленные акции саботажа: поджоги имений помещиков, бойкоты польских школ, промышленности и даже политические убийства. Впоследствии сформировали и зарубежные проводы ОУН - балтийский, центрально, балканский, романский, североамериканский и даже дальневосточный. Осуществляли пропагандистскую работу. Евгений Коновалец выступал за активную деятельность на территории УССР.

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Через 3 года после создания, в организации утвердили и официальные символы: флаг синего цвета с эмблемой в виде золотого трезубца с мечом и гимн - "Марш украинских националистов", известный как "Зродились ми великої години". Слова Олеся Бабия положил на музыку композитор Емельян Нижанковский.

Когда поражение ЗУНР и УНР в войне с большевистским правительством Украины стало практически очевидным, 30 июля 1920 в Праге состоялся учредительный съезд "Украинской военной организации" (УВО), основой которой были офицеры из числа украинских сечевых стрельцов и армии ЗУНР. Задачей УВО была пропаганда идей украинского восстания и и создание независимого украинского государства.УВО поддерживала контакты с эмиграционными правительствами обеих украинских республик и под руководством полковников Евгения Коновальца, Юрия Отмарштайна и Юрия Тютюнника создала организации в Западной Украине.

Одновременно в середине 1920-х годов в Чехословакии возникли многочисленные украинские националистические организации, среди которых наиболее заметная - "Легия украинских националистов" (ЛУН) и "Группа украинской национальной молодежи" (ГУНМ), которые объединились с целью координации политических усилий для борьбы за украинскую государственность.

В начале 1927 году они подготовили совместный проект "Союза организаций украинских националистов"

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Дата
03
февраля

Националисты объединились в единую организацию

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